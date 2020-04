Sestra mu je dala teniško lekcijo #video

¡La victoria se queda en casa! 😂



Gran victoria de Maribel ante @RafaelNadal en un partido muy apretado. VAMOS! #yomequedoencasa pic.twitter.com/TSk0VnzoxF — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) April 4, 2020

Ko gre za točke, ne poznata milosti

Rafael Nadal je pred leti v svoji knjigi razkril, da je zelo navezan na svojo sestro in je do nje zelo zaščitniški. Včasih jo je s turnirjev celo klical in preverjal, ali je doma. Rafael Nadal in Maria, ta ga včasih spremlja na turnirjih, sta očitno vse do danes ostala v dobrih odnosih. A ko gre za točke in partijo tenisa, ne poznata milosti. Očitno imajo pri Nadalovih tekmovalnost v krvi.

Nadal je objavil posnetek, kako s svojo mlajšo sestro na dvorišču igrata tenis. Maria je pokazala, da ima občutek za tenis, in 19-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam dala lekcijo ter temu primerno proslavila.

Rafa zelo dejaven tudi pri pomoči proti koronavirusu

Nadala v zadnjih dneh ne skrbi samo za svojo fizično pripravo, ampak je tudi zelo dejaven pri dobrodelnem projektu #NuestraMejorVictoria, ki sta jo začela z znamenitim košarkarjem Pauom Gasolom. Namen projekta je, da španski športniki skupaj zberejo 11 milijonov evrov za tamkajšnji Rdeči križ proti boju koronavirusu.

A huge thanks to @djokernole for the contribution to the #nuestramejorvictoria campaign helping those in need in the fight against Corona Virus.

Class act 🙌🏻👏🏻 Hvala Nole! pic.twitter.com/ypnRPHIZAd — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 3, 2020

Hvala, Nole!

Odziv je bil velik. Odzvali se niso samo španski športniki, ampak tudi drugi vrhunski športniki. Med njimi tudi Novak Đoković, ki se mu je Nadal zahvalil v srbskem jeziku.

"Velika zahvala Novaku Đokoviću za njegov prispevek za kampanjo #nuestramejorvictoria in za pomoč tistim, ko jo potrebujejo v boju proti koronavirusu. Hvala, Nole!"

Čakali bomo še več kot dva meseca

Profesionalnega tenisa ne bomo spremljali še več kot dva meseca. Združenji ATP in WTA sta sporočili, da je teniška sezona zaradi pandemije koronavirusa prekinjena vsaj do 13. julija. Najbolj črne napovedi so, da turnirjev letos ne bo.