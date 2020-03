Zakonca Đoković srbskemu zdravstvu podarila milijon evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jelena in Novak Đoković priskočila na pomoč Srbiji. Foto: Gulliver/Getty Images

Srbski teniški igralec Novak Đoković se je skupaj s svojo ženo Jeleno pridružil številnim znanim športnim imenom, ki so del svojega zaslužka namenili boju proti pandemiji novega koronavirusa. Številka 1 na lestvici ATP in njegova soproga sta Srbiji podarila milijon evrov za nakup respiratorjev in medicinske opreme.