Besede Donalda Trumpa so najprej prestrašile tudi njega #video

Aljaž Bedene, naš najboljši teniški igralec, je letošnjo sezono začel odlično, a je tudi njemu nadaljevanje sezone prekrižal koronavirus. Sprva mu je to še ustrezalo, danes pa že močno pogreša lopar in teniško žogico. Ravno v teh mesecih bi lahko teniško veliko pridobil, a nesebično poudarja, da je zdaj čas za zdravje in najbolj rizične ljudi.

Na začetku mu je ustrezalo, danes že nekoliko manj

Aljaž Bedene je te dni večinoma doma. Odide le v trgovino po nujne stvari, ko je treba. Zaradi nastalega položaja na teniško igrišče ni stopil že nekaj časa, saj so vsa zaprta. Trenutno dela določene vaje doma, kmalu pa bo začel tudi teči.

"Ni najlažje, ampak kar je treba, je treba. Naša sezona je prestavljena na junij, tako da ni velike potrebe po hitenju. Nisem več najmlajši in moji napredki niso več tako veliki oziroma tako potrebni. Z vsemi izkušnjami, ki jih imam, lahko hitro pridem nazaj. Če sem iskren, mi je na začetku ta odpoved ustrezala, zdaj pa je vedno težje," nam je uvodoma povedal Ljubljančan, ki samih potovanj, ki jih prinaša tenis, ne pogreša.

Za OP Francije ni še nič določenega. Foto: Gulliver/Getty Images

"Nisem takšen tip človeka, ki bi rad potoval. Rad sem doma in še danes uživam v tem. Kar se tiče tenisa, bi bilo optimalno, če bi imel teniško igrišče doma … Kakorkoli že, čim bolj se moramo držati ukrepov, da bo čim prej minilo, in da se bo, upam, počasi vse skupaj začelo."

Bodo res lahko že igrali junija?

Odgovorni so teniško sezono prestavili na začetek junija, kjer večinoma potekajo turnirji v Veliki Britaniji na travi, konec junija naj bi se začel tudi Wimbledon, najprestižnejši turnir v karavani. Naš teniški as meni, da bo veliko odvisno, kako se bodo v tem času odzvali Britanci.

"Ali bo to z gledalci ali brez, težko rečem. Morda se bodo eni turnirji igrali, druge ne. Ene države bodo slabše, druge bolje organizirane glede tega. Na odgovornih ljudeh bo, da se odločijo, kaj se bo zgodilo. Sam upam in mislim, da bi se dalo, ampak o tem trenutno ne razmišljam. Predvsem si želim, da se trenutni položaj čim prej reši."

Za OP Francije ni še nič odločenega

OP Francije, največji turnir na pesku, so prestavili na september oziroma naj bi ta potekal teden dni po OP ZDA. A to je bilo le sporočilo francoskih organizatorjev. "Res je, organizatorji so to zapisali, ampak od ATP smo dobili obvestilo, da datum ni potrjen in da pogovori še potekajo. Lahko se še marsikaj spremeni, saj nihče ne ve, kdaj se bo sezona začela. Je pa zagotovo zdaj težko speljati turnirje za grand slam. Po New Yorku (OP ZDA, op. p.) iti na pesek, podre ves sistem. Sicer je ves sistem podrl že koronavirus. Veliko stvari se bo spremenilo in upam, da se bodo igrali vsi trije turnirji za grand slam."

Foto: Gulliver/Getty Images

Želel si je igrati, a …

Aljaž je bil v Indian Wellsu, ko so turnir tik pred začetkom odpovedali in s tem je izgubil kar nekaj finančnih sredstev. Bilo je nekaj igralcev, ki so menili, da bi turnir lahko prej odpovedali, in ne tik pred zdajci. Podobnega mnenja je tudi Bedene, a po svoje organizatorje turnirja tudi razume.

"Nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo, kakšne ukrepe bo tamkajšnja vlada sprejela in kako resna je stvar. Ko smo tam ostali in trenirali, je bilo načeloma vse v redu. Razen, da sem imel finančni minus. Vedeti je treba, da so v Palm Springsu večinoma starejši prebivalci. Ta skupina je najbolj rizična. Seveda, turnirju odpoved ni bila v interesu. Sam se si želel igrati, ampak tako pač je."

Pot iz ZDA v Slovenijo

Kmalu za tem je zavladala panika, saj je Donald Trump, predsednik ZDA, sporočil, da bo zaprl mejo z Evropo, a po besedah našega sogovornika ni bilo tako hudo, kot se je na prvi pogled zdelo.

"Sam sem se nekoliko ustrašil, ko sem dobival sporočila. Nekdo je namreč napisal: 'Zadnji let v Evropo.' Mislim, da so bolj ljudje delali paniko. Sploh takrat, ko je Trump rekel, da bo zaprl meje. Skratka, želel sem si priti čim prej domov. Tukaj je vse lažje spremljati in gledati. ZDA so velika država in tam je še toliko težje vse zajeziti."

"Zdaj je treba misliti na starejše" Foto: Gulliver/Getty Images

Prekinitev sezone za Aljaža tudi v igralskem smislu ni prišla v pravem času. Na začetku sezone je trikrat premagal igralce iz prve dvajseterice, med njimi je na turnirju v Rotterdamu premagal tudi Stefanosa Cicipasa, šestega igralca sveta, a nesebično priznava, da so zdaj bolj pomembne druge stvari.

"Res sem dobro igral in počutil sem se, da lahko le še napredujem po lestvici. Od Indian Wellsa in vse do junija nisem branil skoraj nobenih točk. Torej bi šel lahko v tem času po lestvici le navzgor, glede na to, kako sem igral. Lahko bi se prebil tudi med prvo trideseterico. Bil sem tudi v pravem ritmu. Ko sem prišel v Indian Wells, sem se dobro počutil … Na treningih sem bil zelo dober. Ko te nekaj takšnega ustavi, ne moreš narediti ničesar. Verjamem, da tenisa ne bom pozabil igrati. Hitro bom prišel v pravo formo. Zdaj je treba misliti na starejše," je še povedal trenutno 61. igralec sveta.