Brez dlake na jeziku: To bo še zelo neprijetno #video

Že kmalu je postalo, da je zaradi pandemije koronavirusa vrag odnesel šalo, potem ko so sprva vse turnirje odpovedali do 7. junija. Kmalu za tem so odpovedali vse turnirje do sedmega julija. Še posebej velik udarec je ta šport doživel, ko so morali odpovedati prestižni Wimbledon, nekaj upanja ostaja za OP ZDA in OP Francije, ki je prestavljen na september, a ta termin še ni potrjen.

Foto: Gulliver/Getty Images

Preden so letošnjo sezono postavili na "hladno", je Novak Đoković osvojil svoj osmi naslov na OP Avstralije, na svojem igralskem računu pa je imel niz 18 zaporednih zmag. Vse bolj je kazalo, da bi 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, lahko ponovil sezoni iz leta 2011 in 2015.

Leta 2011 je imel niz 41 zaporednih zmag. Tisto sezono je dosegel neverjetnih 70 zmag in doživel le šest porazov. V svojo vitrino je postavil 10 turnirskih lovorik, od tega so bile tudi lovorike OP Avstralije, Wimbledon in OP ZDA. Leta 2015, je osvojil iste tri turnirje za grand slam, skupno je osvojil 11 turnirskih lovorik, razmerje med zmagami in porazi pa je imel 82-6.

Ob svoji napovedi se ni prav nič šalil

V letošnji sezoni je zadnjo, 79. teniško lovoriko osvojil v Dubaju konec februarja. Tam je so zelo odmevale njegove besede. Videlo se je, da je srbski zvezdnik na valu in da se počuti zelo samozavestnega. "Eden od ciljev je, da letošnjo ostanem nepremagljiv. Šalim se, pravzaprav se ne."

Največji poraženec

Kakorkoli že, ko so najprej prestavili OP Francije, ki ga je enkrat že zmagal in odpovedali Wimbledona, kjer je bi branil zmago, so se je njegove sanje končale.

"Novak Đoković je največji poraženec," je povedal Mats Wilander, nekdanji vrhunski teniški igralec, danes pa strokovni komentator. "Letos še ni izgubil, nato pa je koronavirus ustavil njegov pohod," je za francoski L’Equipe povedal Šved.

Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjem času so vse bolj glasne govorice, da letos ne bomo več gledali profesionalnega tenisa. To je pred kratkim za STA povedala Polona Herocg, zelo pesimističen je bil tudi Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića. Ta misli, da lahko igralci za letos pozabijo tekmovanja.

"Moja najbolj optimistična napoved, da se bo igralo na OP Avstralije prihodnje leto, ampak to bomo še videli. Po eni strani to pomeni leto dni brez tenisa. Kjer smo končali, tam bomo začeli," je za Jutarnji list povedal Splitčan, ki mu je najbolj žal za odpoved Wimbledona, kjer je leta 2001 tudi sam zmagal.

"Moram se strinjati, da je slišati neresnično, vseeno je Wimbledon nekaj posebnega. Tudi zame je, a vedeli smo, da bo padla takšna odločitev. Kar je, je. Življenje gre naprej. To bo še zelo neprijetno. Za turnirje, igralce, trenerje, … Da ne omenjam vseh, ki so vpleteni v to. Da bi kdo pred tremi meseci napovedal, kdo bi mu verjel? Zelo zanimivo bo spremljati, kako bo videti, ko se bo vse skupaj vse začelo," je še povedal legendarni Hrvat, ki je trenutno v Zagrebu.

Lani je po epskem finalu zmagal Novak Đoković. Letos lovorike ne bo moral braniti. Foto: Getty Images

Pomisleki po nadaljevanju sezone prihajajo tudi iz Wimbledona

Po odpovedi Wimbledona je imel pomisleke Richard Lewis, izvršni direktor Wimbledona. "Kdo ve, kaj se bo zgodilo v tem obdobju? To je velik izziv za vse. Upajmo, da bosta na sporedu OP ZDA in prestavljeno OP Francije. Lepo bi bilo, če bi ta šport spet zaživel."

"Sem optimist, čeprav pogosto nisem. Še vedno upam, da se bo odvila ameriška turneja, ampak ta trenutek je malo možnosti. Ni nemogoče, da se turnirji letos ne bi več igrali, vendar bi si želel, da bi se stvari umirile in se turnirji začnejo," je pred tednom za Guardian povedal Richard Lewis, izvršni direktor Wimbledona.