Britanskemu tenisu priskočili na pomoč s 25 milijoni evrov

Britansko združenje za tenis na travi LTA je pripravilo obsežen sveženj pomoči, s katerim želijo igralcem, trenerjem in celotnemu tenisu v Veliki Britaniji pomagati, da bodo premostili posledice krize zaradi pandemije koronavirusa. V ta namen so sprostili 25 milijonov evrov sredstev, so sporočili iz te organizacije.

Kot so pojasnili, gre za paket pomoči teniški bazi, regionalnim razvojnim centrom, nacionalnima teniškima akademijama. Med koristniki pomoči pa bodo tudi teniški igralci, ki so trenutno na svetovni teniški jakostni lestvici razvrščeni od 101. mesta do 750. mesta. Za teniške klube, ki bodo upravičeni do pomoči, pa so zagotovili tudi možnost brezobrestnih posojil v skupni višini 15 milijonov evrov.

Pav tako so se odločili povišati denarne sklade za turnirje, ki se bodo izpeljali po koncu pandemije. Velja tudi omeniti, da se je vodstvo združenja odreklo 20 odstotkom plače, vsi zaposleni v tem združenju, ki so trenutno na začasnem plačanem dopustu pa bodo v tem času prejeli nadomestilo v višini 80 odstotkov plače.

Na Otoku so se prejšnji teden odločili, da bodo odpovedali sezono na travnatih igrišč. Prvič po letu 1945 zaradi pandemije ne bodo izpeljali turnirja za grand slam v Wimbledonu.