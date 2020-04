Po Wimbledonu grozi odpoved tudi British Opnu v golfu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška revija, ki se sklicuje na neimenovane vire, je zapisala, da bi dokončna odločitev o tem lahko padla že danes.

V tem primeru bi turnir najvišje kakovostne in prestižne ravni v golfu doživel usodo slovitega teniškega turnirja v Wimbledonu. Prireditelji tradicionalnega tekmovanja v All England Clubu so letošnji turnir v sredo dokončno odpovedali, prvič po letu 1945.

Omenjena revija je zapisala, da sta druga večja letošnja turnirja v golfu, kot sta Masters v Augusti in PGA Championship v San Franciscu, doslej le prestavljena in nista odpovedana, kot to grozi British Opnu.