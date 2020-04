Wimbledon bo od zavarovalnice dobil kar 114 milijonov evrov

Vodilni iz All Englanda Cluba so primer pandemije v zavarovanje vključili leta 2003 ob nastanku virusa sars.

Vodilni iz All Englanda Cluba so primer pandemije v zavarovanje vključili leta 2003 ob nastanku virusa sars. Foto: Gulliver/Getty Images

Vodilni iz All Englanda Cluba so primer pandemije v zavarovanje vključili leta 2003 ob nastanku virusa sars, vsako leto pa so morali za to odšteti 1,7 milijona evrov zavarovalnine, poroča britanski dnevnik The Times.

Preostala dva grand slama v tenisu - Roland Garros je s konca maja in začetka junija prestavljen na september, US Open pa je na sporedu konec avgusta - podobnega zavarovanja nimata, zato jima v primeru odpovedi grozi finančna luknja v višini 250 milijonov evrov.

Teniška zveza Velike Britanije, ki je organizator turnirja v Wimbledonu, je napovedala, da bo del vsote od zavarovalnine - bolj natančno 23 milijonov evrov - razdelila klubom, turnirjem, sodnikom, igralcem in ostalim, ki jih je prizadela pandemija novega koronavirusa.

Preberite še: