Simona Halep: Pogrešam svojo ekipo, pogrešam igralke

Romunka Simona Halep, zmagovalka dveh teniških turnirjev za veliki slam, je prek Twitterja sporočila, da so bolečine v stopalu po poškodbi preteklost. "Rada bi z vami delila veselo novico, da gre s poškodbo na bolje, da sem že začela teči in ta čas ne čutim nobenih bolečin," je dejala nekdanja številka 1 ženskega tenisa.

Kmalu po februarski zmagi v Dubaju, skupno njeni 20. na turneji WTA, je Halepova zaradi poškodbe stopala odpovedala nastop v Dohi. Zaradi te poškodbe, vnetja kit, ki se ji sicer vleče že dlje časa, je odpovedala tudi Indian Wells. Tega turnirja nato ni bilo, saj je postal prva teniška "žrtev" pandemije novega koronavirusa.

Medtem ko je teniška sezona prekinjena za nedoločen čas, odpovedani so številni turnirji, med njimi tudi Wimbledon, ki ga je Halepova osvojila lani, je romunska igralka sporočila, da je že začela trenirati.

"Tenisa sicer še ne igram, a že to, da lahko normalno treniram, je zame izjemna novica in mi daje pozitiven občutek. Pogrešam svojo ekipo, pogrešam igralke, pogrešam turnirje. vem, da je trenutno za vse težko, živimo res v težkem obdobju. Ampak če ostanemo doma, ostanemo močni in pozitivni ... bo vse dobro," je sklenila 28-letna Romunka.