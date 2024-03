Simona Halep, ena najboljših teniških igralk, je v torek doživela veliko olajšanje, potem ko ji je Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani zmanjšalo kazen s štirih let na devet mesecev. Kako se je po vsej tej kalvariji odzvala romunska športnica?

Dvaintridesetletno Simono Halep, ki je devet mesecev kazni odslužila že šestega julija 2023, je septembra lani po dveh ločenih dopinških prekrških v letu 2022 za štiri leta suspendirala mednarodna teniška agencija za integriteto (ITIA). Halepova se je pritožila in bila pri tem uspešna. To pomeni, da se dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam že takoj lahko vrne na teniška igrišča.

Dobila bo nekaj več kot 20 tisoč evrov odškodnine. Foto: Reuters

Dobila bo tudi odškodnino

Kmalu za tem se je na družbenih omrežjih odzvala glavna akterka te zgodbe. Ta je v uvodu zapisala, da jo je sodišče soglasno oprostilo vseh kršitev krvnega dopinga. Prav tako so soglasno ugotovili, da je nesrečni dogodek s pozitivnim testom na roxadustat izviral iz nenamerne kontaminacije z dodatkom, kar je privedlo do zmanjšanja kazni za devet mesecev. Poleg vsega pa je sodišče ITIA naročilo, da mora Halepovi izplačati 20 tisoč švicarskih frankov (nekaj manj kot 21 tisoč evrov) odškodnine.

Bila je prepričana, da bo našla svojo pravico

Simona Halep je med drugim zapisala, da je bilo njeno prepričanje neomajno in da bo pravica prišla na dan. "Kljub grozljivim obtožbam in močnemu nasprotovanju je moj duh ostal živ, zasidran v neomajno prepričanje, da sem čista športnica," je zapisala Romunka in vseeno priznala, da je ta zmaga grenko-sladka, a se je je zelo razveselila.

Njena pravna ekipa je bila ključnega pomena. Foto: Reuters

Ključni sta bili pravna ekipa in podpora vseh

Ni se pozabila zahvaliti svoji pravni ekipi, ki je bila ključna zanjo v turbulentnih časih. Ob strani so ji stali sponzorji, zvesti navijači in tudi nekateri igralci in igralke.

"Izjemna podpora velikega števila Romunov je prav tako utrdila mojo odločenost, kar mi je omogočilo, da se zavzemam za upravičen in častni zaključek. Veselim se že, da obrnem ta list in se ponovno pridružim turneji z novo močjo."

Za zdaj še ni znano, kdaj se bo Halepova vrnila na turnirje. V času, ko je bila kaznovana, je bila vseskozi aktivna in je trenirala, a tako dolga odsotnost s turnirjev bo najbrž pustila posledice.

Boris Becker je bil eden izmed tistih, ki ji je poslal sporočilo. Foto: Guliverimage

"Vedno si zapomni, kdo ti je stal ob strani"

Na družbenih omrežjih so se oglasila nekatera velika imena teniškega sveta. Med njimi je tudi njen nekdanji trener Patrick Mouratoglu, ki je prevzel svoj del odgovornosti, saj ji je on priskrbel kontaminiran kolagen. "Resnica je zmagala," je zapisal francoski trener.

Zelo slikovit je bil tudi Boris Becker, ki je v preteklosti veliko časa preživel na sodišču in pozneje tudi v zaporu. "Vedno si zapomni, kdo ti je stal ob strani v težkih trenutkih … Oni bodo sijoč oklep, ki se premika naprej! Komaj čakamo, da se vrneš na igrišča …"