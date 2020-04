Velik odziv: Federer še čaka na Luko Dončića #video

V zadnjem času na družabnih omrežjih vidimo nešteto športnih izzivov, še posebej popularni so izzivi največjih športnikov. V torek je Roger Federer v beli opravi in s klobukom žogico udarjal ob steno, kar je za nekatere vse prej kot lahka naloga.

Kdaj se bo odzval Luka Dončić? Foto: Getty Images

Luka Dončić se še ni odzval

Slovenska in svetovna športna javnost še čaka, da se odzove tudi Luka Dončić, košarkar Dallas Mavericks in eden največjih zvezdnikov v košarkarski ligi NBA. Roger Federer, 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je v svoji objavi označil tudi Dončića, kar samo priča, kako popularen je 20-letni slovenski košarkar.

Roger Federer navdušen nad svojimi oboževalci. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri enih mu je všeč kapa, pri drugih slog, opazuje pa tudi ozadje posnetkov

Baselčan se je odzval na kar nekaj posnetih videov svojih oboževalcev. Pri enih mu je všeč izbira njihove kape, pri drugih njihov slog, nekaterim pa da tudi kakšen koristen nasvet. Osemintridesetletni teniški igralec pa zna opazovati tudi ozadje posnetkov. Pri enem izmed njih je opazil, da ima nekdo v ozadju zlomljen lopar. Samo vprašamo se lahko, ali ga je teniški navdušenec spravil v "trske" ob tem izzivu.

You do, love the flat cap.

Feel like I need one too 🤜 | 🤛 https://t.co/Z0VzYhZWtv — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

Nice work,

I Like the broken racket in the back! 👍 https://t.co/TIHhxaa3bP — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

Don’t lean back, strong in the wrist.

Keep up the great work https://t.co/uAOlrY1n4i — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

Don’t be scared of the 🎾 😁 https://t.co/tkYVObQq68 — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

😂 good try though https://t.co/bFjvnuS2sj — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

Love the confidence not to drop the 🎾 on the 🐶 https://t.co/8FdnxfQGXx — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

Podaril milijon za boj proti pandemiji koronavirusa

Švicarski teniški as Roger Federer se je že pred časom pridružil slavnim športnikom, ki zadnje dni del svojih zaslužkov namenjajo boju proti pandemiji koronavirusa v svetu. Z ženo Mirko sta najbolj prizadetim družinam v Švici podarila milijon švicarskih frankov oziroma slab milijon evrov.