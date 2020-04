Treba bo pozabiti na poljubljanje in objemanje

Včeraj je med ljubiteljskimi športniki verjetno kar završalo, ko je Jelko Kacin, uradni govornik vlade, omenil, da razmišljajo o sproščanju ukrepov v določenih športih. Med njimi sta bila omenjena tudi tenis in golf. In kako so v teh dveh panogah pripravljeni na morebitno odprtje igrišč? Nekateri pravijo, da bo treba na objemanje in poljubljanje po teniški partiji pozabiti.

"Pri sproščanju ukrepov razmišljamo tudi o športih na prostem, ki zagotavljajo varno razdaljo med sodelujočimi. Že v ponedeljek sem navedel, da bi bil lahko to tenis, dodajam lahko badminton, golf, kolesarjenje ..." so bile besede Jelka Kacina, ki je med drugim tudi poudaril, da velikih javnih prireditev še nekaj časa ne bo.

Te besede so razveselile številne ljubitelje športa, saj je bila prva polovica aprila izjemno lepa in marsikoga so že zelo srbele roke in noge. V našem primeru smo se lotili tenisa in golfa, ki sta pri nas med rekreativci zelo priljubljena. Gre za športa, kjer med igralci praktično ni nobenega stika in je možnosti za okužbo zelo malo. Poklicali smo na nekaj teniških in golf igrišč, kjer so nam razkrili, kako gledajo na morebitne nove ukrepe, kako so pripravljeni in koliko jih bo izpad sezone udaril po žepu.

V Portorožu so izgubili že velik del sezone. Foto: Gulliver/Getty Images

V Portorožu je položaj nekoliko drugačen

Najprej smo poklicali v Portorož, kjer je položaj poseben, saj se tam že nekaj časa ukvarjajo s teniškim turizmom. Navadno imajo v teh mesecih polna teniška igrišča, saj skozi sezono organizirajo teniške tabore. K njim prihajajo gostje iz Avstrije, Nemčije in Italije.

"Novica je sicer dobra, vendar je sezona pri nas šla že mimo. V aprilu in začetku maja imamo največ gostov iz Avstrije in Nemčije, ki k nam hodijo na teniške tabore. V poznejšem času pridejo tudi italijanski gostje, a zaradi trenutnih razmer imamo do konca poletne sezone že vse odpovedano. To pomeni, da je bila škoda že narejena in za nas to pomeni velikansko izgubo. Seveda, bolje je kot nič, ker lahko domači igralci igrajo, ampak glede na to, da so hoteli zaprti … V Portorožu igrišča živijo od hotelskih gostov," nam je uvodoma povedal Jernej Dragoš, vodja portoroškega teniškega centra.

"Lahko rečem, da je odlično, da bomo odprli in končno normalno zadihali. A dejansko ne vem, pod kakšnimi pogoji bomo lahko igrali tenis." Foto: Gulliver/Getty Images

Ta med drugim pravi, da bodo veseli vsakega gosta, ki bo k njim prišel igrat tenis, avstrijski organizatorji teniških taborov pa se trudijo, da bi lahko del škode pokrili v jesenskih mesecih, če bo to le možno. Igrišča v Portorožu so pripravljena.

"Mi lahko takoj začnemo. Med drugim smo obnovili teraso in lokal, tako da imamo vse pripravljeno. Vsi gostje so zelo dobrodošli," nam je še povedal Dragoš, ki je med drugim izpostavil domači teniški turnir serije Challenger. Na sporedu naj bi bil avgusta, a je tudi organizacija le-tega pod velikim vprašajem.

V Savskem naselju lahko igrišča odprejo isto sekundo

Teniška igrišča v ljubljanskem športnem parku Savsko naselje so ena prvih, ki jih navadno odprejo, in so ena redkih igrišč, kjer se je tenis v letošnji sezoni že igral. Igrišča tam so pripravljena do te mere, da jih lahko odprejo isto sekundo. Govorili smo s Sinišo Gečićem, najemnikom tamkajšnjih igrišč. Ta meni, da zapiranje teniških igrišč ni bilo potrebno.

"Morda so to naredili preventivno. Lahko rečem, da je odlično, da bomo odprli in končno normalno zadihali. A dejansko ne vem, pod kakšnimi pogoji bomo lahko igrali tenis. Mi imamo igrišča v najemu od Mestne občine Ljubljana. Ko bomo od njih dobili dovoljenje, bomo takoj odprli. Prepričan sem, da naši člani komaj čakajo," nam je povedal naš sogovornik, ki je med drugim poudaril, da imajo v času prekinitve ogromno dela s pripravo igrišč.

"Mislim, da bodo igralci znali držati potrebno razdaljo, kar pomeni, da se na koncu tekme ne bodo objemali ali poljubljali." Foto: Gulliver/Getty Images

Brez objemov in poljubljanja

"Teniška igrišča so nekaj specifičnega. S tem želim povedati, da imamo z vzdrževanjem teniških igrišč več dela takrat, ko se ne igra, kot takrat, ko se igra tenis. To pomeni, da smo ta mesec imeli vsak dan ogromno dela (ravnanje, valjanje, škropljenje). A ne zaradi tega, ker ne bi bila pripravljena. Teniško igrišče diha in ga treba vseskozi vzdrževati. Naša igrišča prav vabijo, ampak kot sem že dejal, bojim se omejitev. Mislim, da bodo igralci znali držati potrebno razdaljo, kar pomeni, da se na koncu tekme ne bodo objemali ali poljubljali. Če bodo tenis odprli brez nekih umetnih omejitev, bo to odlično," nam je še povedal Gačić, ki priznava, da bo imel v tej sezoni kar velik izpad prihodkov. "A kaj hočemo. Mi smo športniki in smo vajeni marsičesa."

"Lahko vam povem, da je noro" Povpraševanje po urejanju teniških igrišč je poskočilo. Foto: Gulliver/Getty Images Od včeraj so na udaru tudi servisi, ki pripravljajo igrišča. Po včerajšnjih besedah Jelka Kacina bi vsi imeli čim prej urejena igrišča. "Lahko vam povem, da je noro. Do zdaj je bilo vse zaprto in vsi so čakali. Zdaj pa bi imeli vsi hkrati narejeno," so nam povedali v servisu Blisk, kjer lahko na dan pripravijo od enega pa tudi do štiri igrišč. "Odvisno je od lokacije, koliko ljudi dela in v kakšnem stanju so igrišča. V zadnjem času je bilo zelo toplo, igrišča so čisto presušena, kar pomeni, da bomo imeli zaradi tega še več dela. Pred mesecem dni smo na primer urejali teniška igrišča na Bonifiki, a se moramo zdaj vrniti in jih na novo pripraviti," so nam še povedali v servisu Blisk, kjer urejajo igrišča skoraj po celi Sloveniji.

Pri nas je vse pripravljeno, da se lahko takoj "zakuri"

Poklicali smo tudi na igrišča Ruski car, kjer so nam dejali, da o novih ukrepih še niso bili obveščeni. "Pri nas je že vse narejeno, tako da se lahko takoj 'zakuri'. Mi namreč do zadnjega nismo vedeli, ali bodo igranje tenisa tudi omejili, potem pa smo morali zapreti in zdaj vse stoji," so nam povedali. Tudi oni bodo občutili izpad prihodka. "Vedeti morate, da so pri nas teniška igrišča povezana z restavracijo, a zdaj nimamo kaj," so nam še povedali.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri golfu izgubljajo zelo lepe tedne

Veliko je tudi tistih, ki bi se radi podali na igrišče za golf in naredili nekaj zamahov s palico. Na morebitno otvoritev komaj čakajo tudi na ljubljanskem Golf igrišču Trnovo, kjer pravijo, da bi jim vsak nov dan prišel še kako prav. V tem času so do določene mere vzdrževali igrišča.

"Kar zadeva nas, bi lahko igrišče odprli že jutri. Vsekakor je za nas to zelo dobrodošla novica, ker se je sezona že začela in tudi vreme je zelo lepo. S tem izgubljamo zelo lepe tedne," nam je uvodoma povedal Darko Cecelja, direktor Golf igrišča Trnovo.

Foto: Gulliver/Getty Images

Igralci stika praktično nimajo

Cecelja nam je med drugim pojasnil, da je golf zelo specifičen šport, saj ni možnosti, da bi se igralci okužili. "Dejansko nimajo stika drug z drugim, med njimi je dovolj razdalje in igra se v naravi. Tudi Golf zveza Slovenije je dala določena priporočila, ki jih bomo upoštevali. Na podlagi tega ne vidim ovir, da ne bi odprli igrišč za golf. Recepcija in lokal bosta zaprta, prav tako bodo zaprte tudi sanitarije. Torej igralci bodo le prišli in odigrali. Skratka, za nas je to zelo dobra novica, da bi počasi lahko začeli odpirati."

"Vedeti moramo, da bodo lokali na igriščih še dolgo zaprti." Foto: Gulliver/Getty Images

Nekatera golf igrišča v Sloveniji so odprta skozi celo leto, razen takrat, ko je sneg. V Trnovem imajo navado, da igrišče odprejo prvi teden v marcu in imajo odprto do konca novembra. Na ta račun so izgubili mesec in pol sezone. In kaj to za njih pomeni s finančnega vidika?

"To je kar velika težava. Vedeti je treba, da smo igrišče vzdrževali, kar pomeni strošek, prihodkov pa ni bilo nobenih. Drug izpad prihodka se bo poznal tudi skozi leto – turnirji, družabno življenje. Vedeti moramo, da bodo lokali na igriščih še dolgo zaprti in verjetno se bo to zavleklo še v nadaljnjih šest mesecev. Mislim, da bodo vsa igrišča za golf imela velike težave oziroma bodo težko v pozitivnih številkah," je še povedal Cecelja.

Ta ukrep pozdravljajo tudi na igrišču za golf v Moravskih toplicah

V stik nam je uspelo stopiti tudi z igrišči za golf v Moravskih toplicah (Golf igrišče Livada), kjer pozdravljajo morebitne nove ukrepe odgovornih, a se zavedajo, da bodo morali narediti vse, da poskrbijo za zaščito igralcev. Prav tako imajo pripravljena tudi igrišča. "Igrišča vzdržujemo pod določenimi standardi, ki zadovoljujejo igranje, ko se bo nadaljevala sezona golfa," so povedali.