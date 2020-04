Svet golfa žaluje za Dougom Sandersom, enem najbolj barvitih golfistov vseh časov

Sandersa so malenkosti ločile do zmag na največjih turnirjih PGA Championship 1959, US Open 1961 ter British Open 1966 in 1970.

Veljal je za enega najbolj "barvito" in nenavadno oblečenih golfistov vseh časov, ki je imel v svoji omari kar 300 parov čevljev.

Nekoč je v šali dejal, da sta v njegovem igralskem obdobju gledalce v času turnirjev zanimali le dve zadevi: Kako je žogico udaril Arnold Palmer (nekdanji sloviti ameriški golfist in zmagovalec kar sedmih turnirjev serije major, opomba STA) in Kako je oblečen Doug Sanders?

Preberite še: