Danes še visoke temperature, nato prihaja sneg

Danes bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Na agenciji za okolje (Arso) opozarjajo, da je danes po Sloveniji še velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin

Jutri zjutraj bodo padavine od severa zajele večji del Slovenije. Meja sneženja se bo ponekod v notranjosti lahko spustila do nižin. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, najpozneje v južni Sloveniji. Popoldne se bo delno zjasnilo. Dopoldanske temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 12, najvišje dnevne pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V sredo zjutraj nevarnost pozebe

V sredo bo jasno. Zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. V četrtek bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, so še sporočili z agencije za okolje (Arso).