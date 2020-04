V gorah še dolgo brez objemanja. Tudi brez hrane v planinskih kočah?

S popolno ustavitvijo javnega življenja, so 16. marca tudi planinske koče do preklica zaprle svoja vrata. Kaj bo, ko bodo ukrepi sproščeni, bo obiskovanje gora in druženje drugačno? Se bomo še objemali? Bo poleti v gorah več Slovencev in bo tujcev le še za vzorec, če sploh bodo? "Običajno sem v tem času v svoji rezervacijski knjigi imela ogromno agencijskih rezervacij, zdaj pa je, z eno izjemo, moj koledar prazen," priznava Tonka Zadnikar, legendarna oskrbnica Tonkine koče pod Vršičem. S podobno izkušnjo se sooča tudi Mateja Zupan z Doma na Komni, ki je sploh prvič po drugi svetovni vojni zaprl svoja vrata.

Planinske koče so vse od 16. marca zaprte, kuhinje samevajo. Foto: Klemen Korenjak



Po napornem vzponu ali pa zgolj dolgotrajnejši hoji, ali pa samo zato, da se izognemo kuhanju v domačem gospodinjstvu, obisk planinske koče pride kot naročen. Še posebej danes, na velikonočni ponedeljek, ko je dela prost dan, vreme pa kar kliče po druženju in pohajkovanju v naravi.

A kaj, ko so - povsem logično - planinske koče že skoraj mesec dni, vse odkar je 16. marca začel veljati odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, zaprte. In nič ne kaže, da bi se lahko kaj kmalu spet odprle.

Kako na to gledajo oskrbniki koč, ki so vse leto ali pa vsaj večino leta odprte in planincem ter pohodnikom stalno na voljo? Kako si predstavljajo novo pohodniško realnost?

Za mnenje o trenutni situaciji smo najprej poklicali Matejo Zupan, ki zadnjih sedem let skrbi za gostoljubje in dobro hrano v Domu na Komni, ki ga najlažje dosežete z bohinjskega konca. "Mislim, da je Dom na Komni zaprt prvič po drugi svetovni vojni," je povedala uvodoma.

Tudi Dom na Komni, ki je običajno odprt 365 dni na leto, je zaradi pandemije novega koronavirusa trenutno zaprt. Namesto, da bi stregla in pozdravljala goste na višini nad 1500 metrov, ki ji ob današnji idilični vremenski napovedi nikakor ne bi manjkalo, dneve preživlja v dolini.

Bolj kot za planince je v skrbeh zaradi osebja

"Ne pričakujem, da bi dom odprli pred majem," pravi, glede prihodnosti in novih navad pohodnikov pa dodaja, da jo bolj kot pohodniki, ki so običajno zdravi in žilavi, skrbi za osebje v domu.

"Med njimi so tudi ljudje v bolj zrelih letih, ki med sezono nimajo časa za pohajanje po hribih in nabiranje fizične kondicije, ampak večji del dneva delajo in lahko hitro staknejo kakšno okužbo. Sicer pa se ne bojim slovenskih pohodnikov, bolj me skrbi, kaj bo, ko se bodo meje spet odprle. Tudi če bomo mi okužbo zajezili, je vprašanje, kako je s tem v tujini."

Zupanova ima občutek, da letos na Komni ne bo toliko tujih obiskovalcev kot prejšnja leta, ko so jih našteli tudi po 70 odstotkov. "Prepričana sem, da bomo letos bolj odvisni od slovenskih gostov, ti bodo letos verjetno raje ostajali v domačih koncih, in ker ne bo tujcev, bo tudi gneča manjša kot v prejšnjih letih. Tako je že bilo v preteklosti in verjetno se bo razmerje spet spremenilo v prid domačih gostov. Je pa dejstvo, da se bomo morali s tem virusom naučiti živeti. Verjetno ne bo izginil kar čez noč," opozarja.

Večina rezervacij že preklicanih

Danes bi se na Komni bržkone trlo ljudi. Tako je bilo na velikonočni ponedeljek lani in tako je bilo zadnji vikend pred karanteno. Tudi Matejin koledar bi bil bržkone lepo zapolnjen, tako pa …

"Glede na to, da je Dom na Komni v normalnih razmerah odprt vse leto, so tudi rezervacije razporejene skozi vse leto. Tudi letos so bile, a zdaj so večinoma že stornirane. Tudi šolske skupine, ki smo jih pričakovali maja in junija so že odpovedale rezervacije."

Zupanova si želi, da bi planinske koče čim prej odprle svoja vrata, a se zaveda, da bo treba biti dosleden pri spoštovanju pravil. "Objemali se še dolgo ne bomo, razen z res najbližjimi," pravi.

Legendarna Tonka v karanteni pogreša ljudi

Med tistimi, ki ji objemi niso tuji, in ki živi za ljudi, je tudi Tonka Zadnikar, legendarna oskrbnica Tonkine koče pod Vršičem. Tudi zanjo je zadnji mesec precej izven cone udobja in standardov.

Tonka Zadnikar, oskrbnica priljubljene Tonkine koče pod Vršičem, v karanteni najbolj pogreša ljudi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Seveda, če bi bili časi drugačni, bi bila v teh dneh na koči. Med ljudmi. Tako pa sem kar doma. Na Povljah, kjer živim, odkrivam lovske stezice, kjer ni ljudi, pospravljam predale, delam stvari, za katere prej nikoli nisem imela časa. Sicer pa zelo pogrešam ljudi. Nekaj dni mi je še ustrezalo biti malo sama, no, zdaj pa res že pošteno pogrešam družbo. S sosedi se pogovarjamo na daljavo, sicer pa se družimo po telefonu.

"Če bomo odprli sredi maja, bomo lahko veseli"

Prvotni načrt je bil, da kočo odpremo sredi aprila, a zdaj je seveda vse drugače in nihče ne ve, kdaj bomo lahko štartali v novo sezono. Slabo kaže. Če bomo odprli sredi maja, bomo lahko zelo veseli, …

Po drugi strani pa moramo ukrepe spoštovati zato, da gre kriza čim prej mimo nas," poudarja priljubljena Tonka, babica slovenske smučarke Mete Hrovat in tašča kranjskogorskega župana Janija Hrovata.

Če bi življenje teklo po ustaljenih tirnicah, bi kočo odprla prav v teh dneh. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pred sezono prazen koledar

Zadnikarjeva priznava, da si ne more predstavljati, kako bo videti nova realnost.

"Običajno sem v tem času v svoji rezervacijski knjigi imela ogromno agencijskih rezervacij, večinoma gre za pohodnike, ki hodijo po pohodniški poti Alpe-Adria Trail, zdaj pa imam z izjemo ene rezervacije, prazen koledar. Tudi ko bodo ukrepi odpravljeni, bomo verjetno še dolgo časa v sebi čutili nek strah," napoveduje, a se po drugi strani ne boji, da bi to vplivalo na število gostov.

Po koncu pandemije pričakuje naval na slovenske gore in planinske koče. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ko se bodo ukrepi sprostili, pričakujem naval"

"Ko se bodo ukrepi sprostili, pričakujem velik obisk. Tudi zdaj vidim ljudi, ki množično zahajajo v gore. Parkirišče blizu moje hiše, kjer je izhodišče za Storžič, Javornik, Veliko in Malo Polano, je polno tako, kot ne pomnim. Predvidevam, da je na planinskih poteh v teh dneh ogromno ljudi, saj ljudje potrebujejo nekaj svobode. Navsezadnje bodo hodili tudi na kosila, saj bodo po toliko dneh doma in kuhanja zase in svojo družino, želeli pojesti tudi kaj drugega," se nasmehne Tonka.

Na Planinski zvezi Slovenije in Gorsko-reševalni zvezi Slovenije so v času karantene že večkrat opozorili javnost, naj se v teh časih izogiba zahtevnejših planinskim podvigom in se ne izpostavlja nepotrebnim tveganjem, saj bi z morebitno poškodbo po nepotrebnem obremenili slovenske gorske reševalce in zdravstveni sistem.