Kdo ve, če to drži: vse naj bi pokvaril koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po besedah nekdanjega člana Monaca in PSG Joroma Rothena je le še vprašanje časa, kdaj bo francoski zvezdnik Kylian Mbappe iz PSG prestopil v Real. Nekdanji francoski reprezentant je šel celo tako daleč, da je za Radio Montecarlo dejal, da je bil posel že skoraj sklenjen, potem pa se je vse ustavilo zaradi koronavirusa.

Mbappe je iz Monaca v PSG prestopil poleti 2017, prvo sezono je igral kot posojen nogometaš, leto kasneje pa so Parižani zanj odšteli 145 milijonov evrov. Za zdaj 21-letni mladenič je veliko investicijo več kot upravičil. V treh sezonah je v 120 odigranih tekmah dosegel 90 zadetkov, vseeno pa se zdaj vse bolj govori, da bi znal francoski čudežni deček kmalu zapustiti francosko prestolnico in se preseliti drugam.

Prepričan je, da je le še vprašanje časa

Njegov najglasnejši snubec je Zinedine Zidane, ki ga želi na vsak način zvabiti v Real. Po besedah nekdanjega člana PSG Jeroma Rothena bi se to že zgodilo, a je vse zakrivil koronavirus. "Iz klubskih virov PSG vem, da je bil posel že skoraj sklenjen, a zaradi razmer, ki so ustavile ne samo nogomet, pač pa celoten svet, so se pogovori ustavili. A ni še konec, po mojem mnenju, se bo vse skupaj slej kot prej zgodilo," je prepričan.

Jerome Rothen je šest sezon nosil dres PSG in osvojil dve lovoriki. Foto: Reuters

Mbappeju se pogodba pri PSG izteče leta 2022, ki pa je ne bo podaljšal, vsaj tako trdi Rothen, ki je leta 2004 z Monacom zaigral tudi v finalu lige prvakov. Takrat so morali priznati premoč Portu, ki ga je vodil Jose Mourinho. "Ni možnosti, da bi Mbappe podaljšal pogodbo. PSG ga je bil pripravljen prodati poleti, zato je le še vprašanje časa, kdaj bo oblekel dres belega baleta," je še dodal.

Zidane ne skriva simpatij

Kot smo že zapisali, je velik oboževalec hitronogega napadalca ravno Zidane, ki tega ne skriva. "Veste, da ga poznam že kar nekaj časa. Ne bom skrival, da me ne navdušuje," je na novinarski konferenci dejal francoski strokovnjak, ki je v tej sezoni že dvakrat igral proti Parižanom. V Parizu so visoko s 3:0 slavili domači, na Santiagu Bernabeu pa je bilo 2:2, potem ko je Real že vodil z 2:0. Preobrat je začel ravno Mbappe.

Francoz je pred epidemijo in prekinitvijo lig v tej sezoni za PSG v vseh tekmovanjih odigral 33 tekem in neposredno sodeloval pri 47 zadetkih. Trideset jih je dosegel sam, dodal pa je še 17 podaj.

Bo PSG iz rok res izpustil francoskega čudežnega dečka? Ne. Za noben denar. 100,00% +

Da. Za pravo vsoto vsekakor. 0,00% +

Ne vem, a če res ne želi ostati, je bolje, da ga prodajo pred iztekom pogodbe. Leto 2022 bo hitro tukaj. 0,00% +

Preberite še: