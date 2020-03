Med donatorji tudi Mbappe, Navas za pot domov odštel 200 tisočakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številni športniki so te dni na široko odprli denarnice in pomagali zdravstvenim organizacijam ali drugim prostovoljnim združenjem. Med velikimi donatorji je tudi napadalec Paris St. Germaina Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe je bogato donacijo (številka ni znana, je pa po besedah predstavnikov organizacije zajetna) namenil pariški dobrodelni organizaciji Abbe Pierre.

"Zaradi posledic resne zdravstvene krize, ki je v največji meri prizadela krhke ljudi, je Kylian Mbappe pravkar namenil zelo veliko donacijo za podporo našim prizadevanjem," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Njegova velikodušnost bo omogočila zlasti izvajanje ukrepov prve pomoči, dostop do vode, higieno za ljudi v negotovih razmerah, dostop do hrane in organizacijo zatočišč za brezdomce."

Navas za vrnitev v Kostariko odštel 200.000 evrov

Medtem se je Mbappejev ekipni kolega, nogometni vratar Keylor Navas, odločil, da skuša ubežati evropski noriji koronavirusa in se vrne k družini v domovino.

Čeprav sta mu to klub in tudi francoska vlada odsvetovala, je sam najel letalo in odpotoval v Kostariko, kot je poročal ESPN pa je celotne stroške leta poravnal sam, kar ga je stalo 200.000 evrov.

Naslednjih 14 dni bo moral nekdanji vratar Reala preživeti v karanteni.

Od južnoameriških zvezdnikov sta pred Navasom klub zapustila tudi Brazilca Neymar in Thiago Silva.