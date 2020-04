Navijači v Italiji in Nemčiji na tribunah šele prihodnje leto?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdaj bodo lahko navijači v Italiji na delu v živo spet videli Josipa Iličića in preostale tamkajšnje nogometne zvezdnike? Foto: Getty Images

Vse bolj kaže, da se bo treba navaditi na nogometne tekme, ki bodo zaradi zajezitve širjenja pandemije novega koronavirusa potekale brez gledalcev na tribunah. Razkriti načrti, ki jih objavlja britanski Daily Mail, kažejo, da bodo v italijanski serie A in v nemški bundesligi navijačem dovolili na stadione šele prihodnje leto.

V Italiji in Nemčiji, serie A in bundesligi, želijo čim prej nadaljevati zaradi epidemije prekinjeni elitni nogometni ligi. Vsako odlašanje bo namreč imelo velike finančne posledice zaradi televizijskih pravic. In prav zaradi zagotovitve televizijskih prenosov želijo tako v serie A kot v bundesligi tekme odigrati na igriščih, a pred praznimi tribunami.

Kljub temu, da načrtujejo vrnitev na igrišča maja, pa razkriti dokumenti kažejo, da bodo v serie A in v bundesligi navijačem dovolili vrnitev nazaj na stadione šele januarja leta 2021.

Večina domačih tekmovanj po vsem svetu je bila prestavljena zaradi pandemije koronavirusa. Italija je bila ena prvih evropskih in ena od najbolj prizadetih držav zaradi virusa sars-cov-2. "Zdaj je videti, da v serie A nameravajo slediti zgledu bundeslige in navijačem ne dovoliti vstopa na stadione vse do konca leta 2020," poroča britanski Daily Mail na svojih spletnih straneh.

Da se lahko vrnejo na štadione, seveda komaj čakajo tudi pristaši Bayerna Münchna in preostalih nemških klubov. Foto: Getty Images

Kot poroča italijanski spletni portal Sport Mediaset, objavljeni vladni dokument kaže, da na italijanskih stadionih najverjetneje ne bo navijačev do januarja 2021.

Obstaja veliko poročil, ki kažejo, da se bodo italijanske omejitve odpravile 4. maja, kar bi igralcem omogočilo vrnitev na trening z upanjem, da se bo nogometna sezona nadaljevala 31. maja.

V elitni nemški ligi imajo podobna pričakovanja, da bodo vse tekme končane do konca junija. Vse bolj je jasno, da bo bundesliga prva velika evropska liga, ki se bo vrnila na stadione. Klubi so že začeli treninge, sicer v zelo omejenem in okrnjenem obsegu.

Izvršni direktor bundeslige Christian Seifert je v intervjuju za New York Times razkril, da je trenutni načrt, da se nogometna igra na vseh 36 igriščih v prvih dveh nemških nogometnih ligah vrne že na začetku maja.