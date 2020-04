Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toni Nadal, dolgoletni trener Rafael Nadala, je za španski medij razkril, da njegovega nečaka in nekdanjega varovanca bolj skrbi koronavirus kot pa tenis. "S trenutnimi težavami, ki jih imamo, se je na preostale stvari pozabilo," je povedal Toni.

"Z Rafo sva govorila in rekel mi je, da se ga tenis trenutno ne zanima." Foto: Gulliver/Getty Images

"Preostalo je drugotnega pomena. Tisto, kar trenutno šteje, je koronavirus, ne tenis. Z Rafo sva govorila in rekel mi je, da se ga tenis trenutno ne zanima. To je povsem razumljivo, če imate vsaj malo čuta," je povedal Toni Nadal, ki ga ne skrbi dolžina prekinitve sezone in igra Rafaela Nadala, ko se bo turneja začela.

"Ko je bil Rafael Nadal še otrok, se mu je poznalo, če je bil odsoten en teden. Odkar je starejši in ima več izkušenj, to ni več težava. Zaradi poškodb je bil lahko odsoten tri mesece, ampak ko se je vrnil, je bil v formi že po desetih ali petnajstih dneh. To je podoben položaj," je v intervjuju za Mundo Deportivo, povedal Toni.

Toni Nadal je že pred tedni govoril, da se bo vse ustavilo. Foto: Guliver/Getty Images

Že pred tedni je predvideval, da se bo vse ustavilo

Toni je že pred tedni predvideval, da se bo teniški profesionalni svet povsem ustavil. In ni se motil, saj je teniška sezona prekinjena do 13. julija, vse bolj glasne pa so govorice, da letos ne bomo več gledali tenisa na najvišji ravni. Podobno razmišlja tudi Nadal, ki zadnja leta vodi teniško akademijo svojega nečaka.

"Kako mislite, da bomo igrali tenis. To je nepredstavljivo. Ne bo se igralo, dokler ne bo jasnega varnostnega ukrepa. Kako naj se odpravim na prireditev. Kaj, če bo oktobra nov val okužb. Koliko držav bo imelo še ukrep omejevanja gibanja, koliko časa bo trajala še karantena? Ne, vem kako bo. Tenis je šport, kjer se veliko ljudi seli iz eno v drugo državo," je še povedal 59-letni teniški strokovnjak.

Rafael Nadal je v letošnji sezoni zmagal en turnir. Bo letos sploh še igral? Foto: Reuters

Rafa je letos igral le na treh turnirjih in le enega zmagal

Rafael Nadal je danes igral tri turnirje. Med drugim je igral tudi ATP Cup, kjer je igral za špansko reprezentanco. Na OP Avstralije, uvodnem letošnjem turnirju za grand slam, se je prebil do četrtfinala, nazadnje pa je igral na turnirju v Acapulcu, ko je zmagal.

V času karantene se je Rafa lotil novih podvigov za kuharskim štedilnikom. Kot je dejal, bi lažje igral na turnirju in treniral tri ure na dan, a se je vseeno soočil z novimi izzivi.