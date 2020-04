Konec meseca virtualni teniški turnir z Nadalom in Murrayjem

Konec meseca, med 27. in 30. aprilom, bodo organizatorji teniškega mastersa v Madridu namesto običajnega turnirja pripravili video turnir na daljavo, ki se ga bodo med drugimi udeležili tudi Španec Rafael Nadal, Britanec Andy Murray, Nemka Angelique Kerber in Nizozemka Kiki Bertens.

Nastopili bodo še John Isner, Lucas Pouille, Carla Suarez in Fiona Ferro, kot zadnji so se seznamu pridružili še Belgijec David Goffin in Rus Karen Hačanov ter Kristina Mladenović iz Francije in Kanadčanka Eugenie Bouchard, so sporočili španski organizatorji.

Skupaj bo sodelovalo 16 igralcev, zadnje štiri, ki bodo prav tako igrali na playstation 4, bodo sporočili v naslednjih dnevih.

Teniški združenji ATP in WTA sta v začetku tega meseca objavili, da tenisa na profesionalni ravni ne bo vsaj do 13. julija. Turnir v španski prestolnici je bil previden v začetku maja, izkupiček iz virtualnega tekmovanja pa bo namenjen tistim igralcem, ki so se zaradi odpovedi turnirjev znašli v hudi finančni stiski.

