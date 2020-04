Igralka razkrila: Zapirala sem se v sobo in z nikomer komunicirala

Donna Vekić, trenutno 24. igralka sveta, tako kot vsi drugi, čas preživlja doma. Znano je, da so teniško sezono odpovedali vsaj do 13. julija. Vse bolj glasne pa so govorice, da bi lahko odpadla cela sezona. Vekićeva je veliko razkrila v rubriki Behind the Racquet, kjer je med drugim mladim igralcem nekatere stvari položila na srce.

"Razmišljajte dolgoročno, čeprav se tudi jaz kdaj ujamem tukaj in zdaj in mi to ne pomaga igrati bolje." Foto: Gulliver/Getty Images

Razmišljajte dolgoročno

"Moj najboljši nasvet je, da v vsaki stvari najdete nekaj pozitivnega. Ne naslanjajte se samo na eno stvar, ampak poskušajte stvari pogledati na splošno. Razmišljajte dolgoročno, čeprav se tudi jaz kdaj ujamem tukaj in zdaj in mi to ne pomaga igrati bolje. Težko je to narediti, zato boste potrebovali svojo ekipo, ki vam bo pomagala pri teh stvareh," je uvodoma dejala trenutno najboljša hrvaška teniška igralka.

Imela je težke trenutke. Foto: Gulliver/Getty Images

Ob tem je dejala, da to ne uspe vsakomur, zato je po njenem mnenju tenis tako zahteven šport. Donna je nase opozarjala že kot najstnica, potem ko se je že pri 16 letih prebila med najboljših sto igralk na svetu, vendar je šla tudi sama skozi serijo porazov, ki so ji vzeli kar nekaj samozavesti.

"Spominjam se svojega najdaljšega niza porazov. Stara sem bila 16 let in zmagala sedem dvobojev zapored. Takrat sem imela še omejeno igranje turnirjev na profesionalni ravni in nisem mogla igrati vsak teden. In končno sem v Indian Wellsu prekinila niz porazov. Bilo je veliko olajšanje," se spominja Hrvatica, ki je imela vmes krizna obdobja.

"Spominjam se, kako so me v enem izmed člankov označili kot turistko." Foto: Gulliver/Getty Images

Pritisk: Vsi so od mene pričakovali zmage

"Od 18. do 20. leta v tenisu sploh nisem uživala. Ko sem bila stara 16 let, so vsi od mene pričakovali zmage. A to se je dogajalo zelo redko. Zdaj, ko gledam mlade igralce, vem, da se bo njihov nalet ustavil. Odvisno je, kako v tistih trenutkih reagirajo."

"Zelo velik del pritiska prihaja od medijev. Spominjam se, kako so me v enem izmed člankov označili kot turistko. Sicer nikoli nisem veliko brala o sebi in temu nisem nikoli posvečala veliko pozornosti. Čeprav se poskušaš izogniti govoricam, naletiš nanje. Nadaljevala sem trdo delo, a to se v mojih dvobojih ni poznalo."

Postala je pametnejša "Včasih sem preveč stroga do sebe in se zaprem vase, ampak poskušam najti ravnotežje." Foto: Gulliver/Getty Images

Vekićeva si je v določenem trenutku priznala, da ni več uživala v tenisu. Toda postopoma je napredovala in se prebila med prvih dvajset igralk na svetu. Kot je priznala, je v tem času odrasla, a poudarila, da je to naravni proces.

"Ne bom dejala, da sem to dosegla zaradi tega, ker bi bolj garala. Postala sem pametnejša," je povedala Vekićeva, ki je bila zelo zadovoljna s svojo formo v zadnjih mesecih.

Ne ve, ali bi ji uspelo brez njiju

Za zadnje uspehe je hvaležna svojemu trenerju Torbenu Beltsu in kondicijskemu trenerju Zlatku Novakoviću. Onadva sta ji zelo pomagala in ne ve, ali bi ji uspelo brez njiju.

"Včasih sem preveč stroga do sebe in se zaprem vase, ampak poskušam najti ravnotežje. Načeloma sem zelo odprta oseba, a zgodi se, da se zaprem v svojo sobo, ne komuniciram z nikomer in si naročim hrano."

V času koronavirusa deli svoje recepte

Sicer ima na turneji veliko prijateljic in velikokrat gredo skupaj na večerjo. Najbolj se razume z Grkinjo Mario Sakkari. Donna ta čas preživlja doma v Osijeku s svojo družino. A kot kaže, zelo uživa v peki, saj je s svojimi navijači delila recept za slaščico.