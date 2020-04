Đoković se je šalil na njegov račun, ta pa mu je poslal sredinca

Več kot 20 tisoč ljubiteljev tenisa je v petek zvečer lahko spremljalo zanimiv pogovor med dvema zvezdnikoma svetovnega tenisa. Srb in Britanec se poznata od mladosti in sta skupaj preživela že veliko. V vsem tem času sta Novak in Andy ostala dobra prijatelja.

Murray: “Do you remember much about when we first played?”



Djokovic: “I think my memories from when we first met each other were probably significantly different from your memories.”



(Andy defeated Novak 6-0, 6-1 (!) in the 2001 @LesPetitsAs QF) pic.twitter.com/TKNqKvuK6P — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 17, 2020

Prvi medsebojni dvoboj: Razbil si me in izbriši posnetek

Bilo je veliko zanimivih tem. Ena zanimivejših je bila tema o njunem prvem dvoboju. "Se spominjaš, kdaj sva prvič igrala? Imela sva 11 let in igrala sva v Franciji in ni bilo črt za dvojice," so bili prvi spomini Đokovića, ki je potem nadaljeval.

"Mislim, da na ta dvoboj nimava istih spominov. Se spominjaš rezultata? Človek, razbil si me! Osvojil sem eno ali dve igri. Če najdeš ta posnetek, ga izbriši. To je bil eden mojih prvih mednarodnih turnirjev. Spominjam se, da so takrat igrali (Richard) Gasquet, Nadal, Del Potro …"

Novak Đoković ima na OI v Riu boleče spomine. Foto: Reuters

Spregovorila sta tudi o svojih najboljših dvobojih. Đoković se je spomnil na dvoboj iz OP Avstralije iz leta 2012, ko sta igrala skoraj pet ur. Prav tako ni mogel mimo olimpijskega dvoboja, ko sta leta 2012 v Londonu igrala v polfinalu. Takrat je zmagal Andy Murray, ki je tistega leta postal olimpijski prvak.

"Zmagal si 7:5, 7:5, ampak tudi jaz sem bil zadovoljen s svojo igro, čeprav sem bil žalosten, ker sem izgubil. Bil si fantastičen in odigral si enega najboljših dvobojev v karieri proti Federerju," je menil Đoković, ki se je spomnil tudi nesrečnih olimpijskih iger v Riu de Janeiru.

Beograjčan je tisto sezono blestel, imel je dovolj časa, da se pripravi na olimpijski turnir, tja je prišel z dobrimi občutki in poln samozavesti. Tista zgodba se je zanj končala zelo klavrno. V prvem krogu ga je premagal Argentinec Juan Martin del Potro. Đokovič, ki je pred dvobojem staknil poškodbo zapestja, pa je igrišče zapustil v solzah.

Stan Wawrinka se je takoj oglasil, ko je bilo govora o njegovih znamenitih kratkih hlačah. Foto: zajem zaslona

Stan jim je poslal sredinec in sprejel šalo

Đoković je v svoji karieri enkrat zmagal na OP Francije (2016). Zelo blizu je bil leta 2015, ko je v finalu igral proti Stanu Wawrinki, a mu je Švicar prekrižal načrte ter ga premagal v štirih nizih. Na ta dvoboj ga je spomnil Škot.

"Spomin iz Roland Garrosa? Ni toliko vezan na tenis, ampak na športno opremo Stana Wawrinke. Stan in njegove kratke hlače. Bil je grozen," se je pošali Novak.

"O moj bog! Stan, če to gledaš, upam, da boš zažgal tiste kratke hlače. Vseeno mislim, da je iz tega naredil odlično šalo, in na koncu so bile to njegove srečne kratke hlače."

V tistem trenutku je pogovor spremljal tudi Stan, ki je Novaku poslal sredinec, pozneje pa nekaj smeškov, kar je dalo vedeti, da je Wawrinka sprejel šalo na svoj račun.