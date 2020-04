Đokovićeva fundacija priskrbela drago zdravstveno opremo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški as še naprej pomaga

Novak in Jelena Đoković preko svoje fundacije sta bolnišnicam v Kragujevcu in Beogradu priskrbela drago zdravstveno opremo.

Novak in Jelena Đoković preko svoje fundacije sta bolnišnicam v Kragujevcu in Beogradu priskrbela drago zdravstveno opremo. Foto: Gulliver/Getty Images

Fundacija Novaka Đokovića je bolnišnicam v Kragujevcu in Beogradu za boj proti koronavirusu priskrbela osem respiratorjev, 20 monitorjev za spremljanje stanja bolnikov ter aparat za računalniško tomografijo, poroča Srbska tiskovna agencija (Tanjug).

To sta zgolj prvi pošiljki, ki sta prispeli v bolnišnice po Srbiji, so zapisali v uradni izjavi fundacije, ki po posredovanju Novaka Đokovića in njegove žene Jelene v njuni domovini pomaga v boju z novim koronavirusom.

Klinični center v Kragujevcu je prejel štiri respiratorje in 20 monitorjev, oddelka za pulmologijo in infektologijo v beograjski kliniki pa sta prejela štiri aparate za neinvazivno ventilacijo pljuč in aparat za računalniško tomografijo.

V obeh bolnišnicah se po podatkih Tanjuga zdravi največ bolnikov okuženih z virusom sars-cov-2.

"Trudili smo se, da pridobimo kar največ informacij o tem, kdo najbolj potrebuje opremo v zdravstvenih ustanovah v Srbiji," je dejala Jelena Đoković, soustanoviteljica fundacije in dodala, da so pridobili najbolj kakovostno opremo, ki si jo bolniki zaslužijo.

V imenu fundacije, ki jo vodita z možem, se je še enkrat zahvalila vsemu zdravstvenemu osebju v Srbiji in po svetu ter za konec dejala, da bodo v prihodnjih dneh medicinsko opremo, med katero spada še 10 respiratorjev, rentgeni, monitorji ter druga zaščitna oprema, dostavili tudi drugim žariščem virusa, ki nujno potrebujejo pomoč.

Preberite še: