Nadal takoj proti Murrayju, za dobrodelne namene do 350 tisoč evrov

Zvezdnika svetovnega tenisa, Španec Rafael Nadal in Škot Andy Murray se bosta pomerila v skupinskem delu prvega virtualnega teniškega turnirja v Madridu, ki bo pomoči potrebnim namenil 350.000 evrov, so sporočili na uradni spletni strani ATP. Med 27. in 30. aprilom bo vzporedno potekal še ženski turnir.

Na moškem se bo pomerilo 15 aktualnih igralcev ter nekdanji specialist za peščeno podlago in finalist OP Francije leta 2013 David Ferrer. V skupini A bosta nekdanji številki ena Nadala in Murrayja izzvala Gael Monfils in Denis Shapovalov.

V skupini dve bo igral finalist letošnjega OP Avstralije Dominic Thiem. Družbo mu bodo delali še Diego Schwartzman, John Isner in Ferrer. V skupini 3 igrajo Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini, Kei Nishikori in Frances Tiafoe. V zadnji, četrti skupini so se znašli Alexander Zverev, David Goffin, Karen Hačanov in Lucas Pouille.

Iz najboljše deseterice na lestvici ATP na turnirju ne sodelujejo le številka ena Novak Đoković, Roger Federer, Danil Medvedjev in Matteo Berrettini.

Nastopila bo tudi Bianca Andreescu. Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi v ženski konkurenci 16 tekmovalk

Kot na moškem virtualnem turnirju bo tudi v ženski konkurenci nastopilo 16 žensk, med njimi so tudi lanska zmagovalka OP ZDA Bianca Andreescu, nekdanja zmagovalka OP Avstralije Caroline Wozniacki ter zmagovalka dveh grand slamov v Melbournu Viktorija Azarenka in Angelique Kerber, ki je v svoji karieri osvojila tri naslove na turnirjih velike četverice.

Organizatorji turnirja so že namenili 50.000 evrov madridskim dobrodelnim organizacijam, ki se borijo proti virusu sar-cov-2, medtem ko bosta lahko zmagovalca turnirjev po lastni želji fundaciji za pomoč igralcem in igralkam, ki so na lestvici uvrščeni nižje in ki so se v koronakrizi znašli v še bolj zahtevnem finančnem položaju, podarila po 150.000 evrov.

Turnir bo v skupinskem delu, iz katerega se v nadaljevanje tekmovanja prebijeta po dva najboljša, potekal 27. in 28. aprila, 29. in 30. aprila pa bodo na sporedu izločilni boji od četrtfinala naprej.

