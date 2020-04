Temna plat mlade zvezdnice: že pri 14 letih se je borila z depresijo

Mlada teniška zvezda je imela težke trenutke leto pred tem, ko je opozorila nase leta 2019 v Wimbledonu. Coco Gauff se je na turnirju v Wimbledonu pri 15 letih prebila v osmino finala in na poti do tja premagala tudi Venus Williams. A sezona 2017/18 je bila zanjo vse prej kot prijetna.

Čutila je velik pritisk. Foto: Gulliver/Getty Images

"Kakšno leto sem bila res depresivna in to je bilo do zdaj zame najtežje leto"

"Veliko sem se spraševala, ali je to res tisto, kar si želim. Vedno sem imela rezultate, tako da to sploh ni bila težava. Pravzaprav sem ugotovila, da ne uživam v tem, kar imam rada. Vseskozi sem bila najmlajša in okrog tega se je delal velik trušč, ki si ga nisem želela. To je zame predstavljalo pritisk, da moram hitro uspeti," je razlagala Coco, ki je lani v zgodovini Wimbledona postala najmlajša igralka, ki se ji je uspelo prebiti na glavni turnir prestižnega turnirja.

"Ugotovila sem, da moram začeti igrati zase in ne za druge. Kakšno leto sem bila res depresivna in to je bilo do zdaj zame najtežje leto. Ko si v takšnem položaju, pogosto ne vidiš lepih stvari, kar je najtežje."

Malo je manjkalo, da bi lopar postavila v kot. Foto: Gulliver/Getty Images

Coco meni, da to nima veliko zveze s tenisom, ampak da se je to zgodilo zaradi vsega skupaj. Zavedala se je, da bi rada igrala tenis, ampak ni vedela, na kakšen način se ga lotiti. Ni bila daleč od odločitve, da bi lopar za nekaj časa postavila v kot, a je danes vesela, da si ni odločila za takšno potezo.

"Bila je prava izbira, da se nisem odločila za to, ampak je bilo blizu, da ne bi šla v to smer. Bila sem izgubljena. Bilo je veliko trenutkov, ko sem sedela, razmišljala in jokala. Iz tega ven sem prišla močnejša in sebe sem spoznala bolje kot kadarkoli."

"Vem, da ljudje spremljajo vsak tvoj gib." Foto: Gulliver/Getty Images

Mislila je, da mora biti popolna

Njen talent in rezultati so pripeljali do tega, da jo vse več ljubiteljev tenisa primerja s Sereno in Venus Williams. Zlasti po lanskem uspehu v Wimbledonu, nato pa še po OP ZDA in letošnjem OP Avstralije. Kmalu ji je postalo jasno, da postaja vse bolj prepoznavna, in zaveda se, da to nanjo ustvarja še dodaten pritisk.

"Vem, da ljudje spremljajo vsak tvoj gib. Do določene mere je to preprosto, ker sem to jaz. Ne čutim, da bi morala kar spreminjati. Na začetku sem mislila, da moram biti popolna, ampak sem se našla in sem šla skozi to," je razlagala trenutno 52. igralka sveta.

Ona ima svojo pot in ne želi, da jo primerjajo s Sereno in Venus Willims. Foto: Gulliver/Getty Images

Ne želi, da jo primerjajo s sestrama Williams

Šestnajstletnica je odkrito spregovorila, da ne želi, da jo primerjajo s sestrama Williams, ki sta skupaj med posameznicami osvojili kar 30 zmag za grand slam.

"Zame je ena najpomembnejših stvari, da premagujem ovire, ob tem pa ne želim, da me primerjajo z njima. Kot prvo, sploh še nisem na njuni ravni. Vedno sem mislila, da ni pošteno do njiju, da ju primerjajo z nekom, ki šele prihaja. Enostavno to ni prav, na njiju še vedno gledam kot svoje idole. Sploh me ne bi smeli primerjati z njima. Seveda, upam, da bom enkrat tam, kjer sta onidve, ampak imata svojo pot in nikoli ne bom mogla biti kot oni," je v rubriki Behind the Racquet zapisala ena najbolj vročih igralk na ženski teniški turneji.

Lani jo je premagala tudi naša Kaja Juvan Kaja Juvan je bila lani v kvalifikacijah OP Francije boljša od nje. Foto: Gulliver/Getty Images

Coco Gauff je letos odigrala dva turnirja. Na uvodnem turnirju v Aucklandu se je prebila do drugega kroga, znova pa je navdušila na OP Asvtralije, ko se je prebila do osmine finala. Teniški poznavalci menijo, da bi lahko prišla zelo daleč. Morda se premalokrat omenja, da jo je lani v drugem krogu kvalifikacij OP Francije premagala Kaja Juvan, trenutno naša najbolj perspektivna teniška igralka. Juvanova jo jo lani premagala z izidom 6:3, 6:3.