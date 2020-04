Švicar meni, da ni bolj primernega časa kot zdaj

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je danes vodstvi moške in ženske turnejo ATP in WTA pozval, da se združita. "Mislim, da ni bolj primernega časa od zdajšnjega, ko razsaja epidemija covida-19, da pride do združitve," je tvitnil švicarski as.

"Ne govorim o združitvi na igriščih, ampak dveh organov, ki bi nato skupaj določila neka skupna pravila. Navijačem bi lahko olajšalo spremljanje teniškega sveta. Zdaj so zmedeni, ker turnirje vodita različni organizaciji, ker obstajajo različni sistemi za razvrščanje, različni logotipi, različna spletna mesta, različne kategorije turnirjev...," je dejal Federer.

Novi izvršni direktor ATP Andrea Gaudenzi je v prvih intervjujih že obljubil večje sodelovanje z WTA in izrazil spoštovanje do ženskega tenisa. "Tenis ima odličen ženski izdelek, tudi publika spremlja tako moške kot ženske turnirje, skupni pa bi še povečal zanimanje. To dokazujejo grand slam turnirji, ki so pod pristojnostjo ITF, in tudi drugi turnirji, za katere skrbimo mi in WTA," trdi Gaudenzi, ki meni, da je prav tenis naredil največ pri promociji ženskega športa.

"Lahko smo ponosni na to, tudi drugi športi bi se morali zgledovati po nas. Menim, da je to eden od glavnih razlogov, da se televizijske hiše zanimajo za naš šport."

