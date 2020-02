Pretresljiva zgodba zmagovalke Wimbledona

Foto: Gulliver/Getty Images

Marion Bartoli, zmagovalka znamenitega Wimbledona leta 2013, se je v intervjuju za The Tennis Podcast dotaknila kar nekaj zanimivih tem iz njenega življenja. Ena izmed njih je bila tudi anoreksija, s katero se je soočala po končani karieri.

Vedno je veliko trenirala. Foto: Gulliver/Getty Images

Bartolijeva je v uvodu pogovora razkrila, da je bila že kot majhna deklica zelo tekmovalna. Prihaja iz majhnega francoskega mesta Le Puy-en-Velay, kjer možnosti za razvoj v tenisu ni bilo veliko. Zato se je njena družina, predvsem njen oče, ki je bil tudi njen trener, veliko odrekala, da ji je uspelo. "Nikoli ni bilo vprašanje, koliko ur bom trenirala, ampak samo to, kako se bom soočila z najboljšimi igralkami."

Svoj vrhunec kariere je doživela leta 2013, ko je zmagala v Wimbledonu in uresničila svoje sanje. Že kot 8-letna deklica je za svoj rojstni dan na list papirja zapisala, da si želi lovoriko iz Wimbledona. To pismo so njeni starši hranili vse do njene zmage na sveti travi. Ta zmaga se ji je zdela tako neverjetna, da je teden spala z lovoriko in svojega očeta kar naprej spraševala, ali ji je dejansko uspelo.

Zelo kmalu po zmagi v Wimbledonu se je odločila, da konča svojo športno pot. Foto: Gulliver/Getty Images

Kmalu po Wimbledonu je sledil velik šok

Mesec dni po zmagi v Wimbledonu je Marion Bartoli je daleč od medijskega pompa na eni izmed novinarski konferenci sporočila, da končuje športno kariero, kar je šokiralo marsikaterega teniškega poznavalca. Svojo športno pot je končala na vrhuncu kariere, potem ko so se ji po zmagi v Wimbledonu odprla marsikatera vrata.

"Spominjam se, da sem trenirala po Wimbledonu, ko sem se pripravljala na ameriško turnejo. Zdržala sem lahko le 45 minut na igrišču. Več nisem zmogla. S svojo ekipo sem skušala najti rešitev, ampak nič ni pomagalo. Poškodba rame je bila prehuda. Ko sem uresničila svoje sanje(zmaga v Wimbledonu op. p.), sem se počutila prazno in nisem več zdržala te bolečine. Poklicala sem svojega očeta in mu dejala, da ne zmorem več. Fizično tega nisem več zmogla," je razlagala Francozinja, ki je priznala da je bila to hkrati prava in najtežja odločitev.

Spraševali so jo, če je znorela

"Vsi so me klicali in spraševali, če sem znorela. Koliko denarja bi lahko zaslužila, potem ko sem zmagala Wimbledon. Dejala sem jim: 'Enostavno ne morem več igrati. Konec je.' A ko ti ljudje vseskozi ponavljajo, sem se spraševala, kaj pravzaprav počnem. Nekaj mesecev sem bila zmedena, ampak pozneje sem videla, da je rama hudo poškodovan. Zjutraj nisem mogla niti roke dvigniti. Takrat sem videla, da sem se pravilno odločila. Kmalu za tistim je bil na sporedu OP ZDA in ni se bilo lahko soočiti s tem." V zelo kratkem času je izgubila skoraj 40 kilogramov. Foto: Twitter

Anoreksija: shujšala je za 40 kilogramov

Če se je zdelo, da je imela Marion Bartoli v športni karieri veliko težav s poškodbami, se je po končani karieri soočila z veliko težjo življenjsko preizkušnjo, ki sliši na ime anoreksija (motnja hranjenja op. p.). Zanjo je bila to izkušnja iz katere se je veliko naučila. V športni karieri je bila obdana z osebami, ki so jo spodbujali in vodili. Po športni karieri se je njeno življenje spremenilo. Za njene težave krivi tudi njenega nekdanjega partnerja, ki ji je dnevno zaničeval in uničeval njeno samopodobo.

"Prelomna točka je bila, ko v Wimbledonu nisem mogla igrati na turnirju legend." Foto: Gulliver/Getty Images "Če pogledam nazaj, si rečem, kako neumna sem bila. Težko je, ko nekdo povsem prevzame nadzor nad tabo in te uničuje. To je bil moj bivši fant. Psihološko je bilo to zelo težko. Ko imaš poleg sebe osebo, ki ti vsak dan pove, da karkoli narediš, tudi v tenisu, je narobe. Tvoja raven samozavesti je takrat res na nizki ravni."

"Vse to me je zlomilo. Zato sem želela shujšati, saj sem se neprestano primerjala z ostalimi dekleti. Bile so lepše kot jaz, bolj suhe, višje ... Želela sem biti kot one in v to sem šla zelo radikalno. Odločila sem se, da bom manj jedla … To je trajalo vse dokler nisem prišla na 41 kilogramov. Izgubila sem skoraj polovico svoje teže, kar je bile neverjetno. Bilo je travmatično in moje telo se je sesulo. Nisem mogla razmišljati, pravzaprav nisem mogla živeti. Takrat sem spoznala, da imam težave z anoreksijo."

Pobrala se je s pomočjo tenisa Marion Bartoli danes uživa v preprostih stvareh. Foto: Gulliver/Getty Images

V najtežjih trenutkih je imela podporo družine in svojih najbližjih, a za njihovo pomoč ni želela niti slišati. Odrivala jih je stran, dokler stvar ni prišla tako daleč, da si je želela umreti. "Prelomna točka je bila, ko v Wimbledonu nisem mogla igrati na turnirju legend. Tenis je moje življenje. Lahko so mi vzeli vse, samo tenisa ne. Šla sem v bolnico, kjer so mi pomagali. Tam se bila šest mesecev, kjer si odrezan od sveta. Nisem smela imeti obiskov, a takrat sem želela spet živeti. Vzelo mi je veliko časa, ampak zdaj sem spet stara jaz."

Bartolijeva danes uživa življenje v povsem preprostih stvareh. Danes najraje gleda dvoboje med njenim očetom in novim partnerjem "To je ena najbolj zabavnih stvari. Takrat vidim, da se je moje življenje vrnilo v stare tirnice. Uživam življenje, ampak sovražim pa teči po teniškem igrišču," je v smehu dejala Bartolijeva.