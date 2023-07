"Sprva sem želela shujšati, nato je to postala obsedenost"

V prihodnjih dneh bo minilo natanko deset let, odkar je nekdanja teniška igralka Marion Bartoli prvič in zadnjič osvojila turnir v Wimbledonu. Čeprav se je zdelo, da po tistem živi svoje sanje, pa se je Bartolijeva znašla v črni luknji in v zasebnem življenju doživljala najtežje trenutke.

Marion Bartoli je leta 2013 doživela vrhunec kariere. Zmagala je na turnirju v Wimbledonu, ko je v finalu premagala Sabine Lisicki, in s tem izpolnila svoje športne sanje. Tri leta kasneje je na istem prizorišču doživela enega najtežjih dni, a po drugi strani tudi streznitev. Takrat je namreč spoznala, da se mora vzeti v roke.

Francozinja je po končani karieri izgubila precej kilogramov. Izgubila je toliko telesne teže, da ni bila več videti zdrava. Organizatorji turnirja so ji tri leta po zmagi, ko je želela igrati v konkurenc legend, to prepovedali, saj si niso želeli biti priča nesreči. Nekaj dni po tistem je Bartolijeva medijem dejala, da trpi zaradi skrivnostnega virusa. Danes pa priznava, da je bila za to kriva povsem sama.

"To je bilo zagotovo najtežje obdobje v mojem življenju. Počasi sem padla v anoreksijo. Sprva sem samo želela shujšati, nato pa je to postala obsedenost. To, kar je bila moja moč med kariero, torej cilj, ki sem ga imela pred očmi, sem uresničila. To se je obrnilo proti meni. Ko si tako močan v glavi in si govoriš, da ne ješ, greš lahko zelo daleč. To je meni uspelo. Škodila sem svojemu telesu in zdravju. Starši so mi skušali pomagati, vendar ko si v takšnem stanju, pomoči preprosto ne sprejmeš."

Besede, ki so jo streznile

Streznile so jo šele besede Philipa Brooka, takratnega predsednika All England Cluba. "Philip mi je rekel: 'Marion, ne moremo ti dovoliti igrati, ker ne moremo prevzeti tveganja, da bi na igrišču doživela srčni napad.'"

To je bil zanjo šok. Spoznala je, da so ji na ta način vzeli tenis. Lahko bi ji vzeli karkoli, samo tenisa ne. To je bilo del nje in morala je biti na teniškem igrišču. Tenis je bil njeno življenje in vedno bo. "Spomnim se, da sem si takrat rekla, da se moram spet sestaviti in nekaj narediti. Wimbledon me je na neki način rešil. Zato je bil tako poseben, ker me je Wimbledon oblikoval, tri leta pozneje pa me je rešil. Če ne bi doživela tega, bi se verjetno spuščala še globlje v brezno."

Šest mesecev je preživela v bolnišnici

Bartolijeva je šest mesecev preživela v bolnišnici v Italiji. Na začetku ni smela imeti obiskov, ni imela mobilnega telefona in ni imela stika z zunanjim svetom. Ko se je stanje počasi izboljševalo, se je osredotočila na to, kar je poznala – šport. "Tri leta pred tem dvigneš pokal, srečaš Usaina Bolta in igraš tenis z Eltonom Johnom, potem pa si nenadoma sam v bolniški sobi. To je bil res šok," je za Guardian razlagala danes 38-letna Marion Bartoli.

Želela se je vrniti, a je kmalu opustila to misel

Leta 2018 je celo razmišljala, da bi se vrnila v profesionalni tenis, a kmalu za tem sporočila, da preklicuje svojo vrnitev na teniška igrišča, saj so se ji v rami vseskozi pojavljaje bolečine. Je pa v tem času sodelovala z nekaterimi vrhunskimi igralkami, tudi z Jeleno Ostapenko, zmagovalko OP Francije leta 2017. Še vedno pomaga mladim in nadarjenim igralcem.

Danes v vlogi novinarke in mame

Zelo dobro se je znašla tudi v vlogi novinarke in letos bo turnir pokrivala za enega izmed britanskih medijev. Ja tudi mama dveletni Kamily, za katero si želi, da bi delala tisto, kar jo najbolj veseli. "Želim si, da najde svojo strast in da se temu posveti stoodstotno. Ne smeš odnehati, ko stvari postanejo težke … Naj bo to šport, umetnost, glasba ali karkoli. Ne maram tistih, ki odnehajo. To ni moj način razmišljanja," je še povedala nekdaj sedma igralka sveta.

