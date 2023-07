Đoković začel suvereno

Novak Đoković je letos nepremagljiv na turnirjih za grand slam, po zmagoslavjih na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu in odprtem prvenstvu Francije v Parizu je tudi v Wimbledon, kjer naskakuje osmo zmago. V tem primeru bi se po številu zmag v Wimbledonu izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem, na večni lestvici zmagovalcev največjih turnirjev na svetu pa tudi z legendarno Avstralko Margaret Court, ki je med letoma 1960 in 1973 dosegla 24 zmag na največjih turnirjih na svetu v Melbournu, Parizu, Wimbledonu in New Yorku.

Šestintridesetletnemu Beograjčanu osem let mlajši tekmec iz Južne Amerike ni povzročil večjih preglavic. Kljub 90-minutni prekinitvi zaradi dežja je po dveh urah in 14 minutah slavil v treh nizih in privarčeval veliko energije za naslednje dvoboje v All England Clubu.

"Wimbledon je moj drugi dom. Nič ni lepše od tradicije tega turnirja, tukaj se vedno spremenim v majhnega fanta, ki sanja o zmagi na največjem turnirju na svetu," je uvodoma dejal Đoković in dodal: "Cachin si zasluži velik aplavz za današnjo predstavo. Še posebej trd oreh je bil v tretjem nizu, ki sem ga dobil šele v podaljšani igri. Grem naprej korak za korakom, upam, da bo na vsakem naslednjem dvoboju moja predstava še na višji ravni."

V drugem krogu ga čaka Avstralec Jordan Thompson, ki je bil boljši od Američana Brandona Nakashime z 2:6, 2:6, 6:4, 7:6 (7:4) in 6:3.

Andrej Rubljov je sedmi nosilec turnirja v Wimbledonu. Foto: Reuters

Poleg Đokovića sta napredovala tudi Rus Andrej Rubljov in Italijan Lorenzo Musetti. Sedmopostavljeni Rubljov je bil boljši od Avstralca Maxa Purcella s 6:3, 7:5 in 6:4. Musetti, 14. nosilec turnirja z nagradnim skladom 52 milijonov evrov, pa je ukanil Juana Pabla Varillasa iz Peruja s 6:3, 6:1 in 7:5.

Izidi:

- Wimbledon, grand slam (52 milijonov evrov):

- moški:

- 1. krog:

Andrej Rubljov (Rus/7) - Max Purcell (Avs) 6:3, 7:5, 6:4;

Lorenzo Musetti (Ita/14) - Juan Pablo Varillas (Per) 6:3, 6:1, 7:5;

Aslan Karacev (Rus) - Luca Van Assche (Fra) 6:7 (4), 6:4, 6:2, 6:4;

Marcelo Barrios (Čil) - Sebastian Baez (Arg) 7:6 (7), 3:6, 6:3, 7:6 (2);

Hubert Hurkacz (Pol/17) - Albert Ramos Vinolas (Špa) 6:1, 6:4, 6:4;

Jordan Thompson (Avs) - Brandon Nakashima (ZDA) 2:6, 2:6, 6:4, 7:6 (4), 6:3;

Novak Đoković (Srb/2) - Pedro Cachin (Arg) 6:3, 6:3, 7:6 (4);

David Goffin (Bel) - Fabián Marozsan (Madž) 6:2, 5:7, 6:2, 6:0;

Maximilian Marterer (Nem) - Borna Gojo (Hrv) 7:5, 6:7 (8), 6:3, 6:4;

