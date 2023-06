Zakaj je tenis psihološko najbolj zahteven šport

Psihološko najbolj zahteven šport je tenis. Tako trdi ena najbolj uveljavljenih športnih psihologinj Katie Mobed. "Alcaraza, Đokovića, Sabalenko in preostale v WImbledonu čaka mentalno trpljenje. Na igrišču so sami, pod pritiskom, v soju luči."

Emma Raducanu Foto: Guliverimage V luči teniškega grand slama v Wimbledonu, ki se bo igral v naslednjih dveh tednih, je v pogovoru za Reuters Katie Mobed spregovorila o izzivih tenisa za psihologijo profesionalnih igralcev. Da je imel težave psihološke narave, je denimo priznal Rafael Nadal. Težko je bilo tudi Andyju Murrayju, ko so ga zadnja leta pestile poškodbe. Nedavno se je zaradi psihičnih težav s turnirjev umaknila Amanda Anisimova, pa lani za krajši čas Elina Svitolina. Najbolj znan je primer Naomi Osake, nekajkrat se je celo zlomila na novinarski konferenci. Tudi Emma Raducanu se pri svojih rosnih najstniških letih težko spopada s sojem slave.

Naomi Osaka Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Zakaj ravno tenis? Mobedova, ki je delala s številnimi britanskimi olimpijci (na zadnjih treh olimpijskih igrah) in z nogometašem Manscester Uniteda Marcusom Rashfordom, razlaga: "Tenis je bilj samotarski in psihološko zahteven šport. Alcaraza, Đokovića, Sabalenko in preostale v Wimbledonu čaka mentalno trpljenje. Na igrišču so sami, pod pritiskom, v soju luči. Gledajo jih milijoni ljudi. V eni uri na prizorišču najverjetneje igrajo samo deset minut, preostali čas so prekinitve, menjavanje strani igrišča, priprava za naslednjo točko. In takrat so s svojimi mislimi povsem sami. In njihova razmišljanja jim lahko pomagajo ali pa tudi ne. Vemo, da tudi najboljši igralci, kot so Đoković, Nadal, Federer, dobijo samo 54 odstotkov točk."

Andy Murray Foto: Reuters Pritiski javnosti oziroma visoka pričakovanja niti najmanj ne pomagajo. Nekdanji britanski teniški igralec Tim Henman tako pravi, da ni prav, da za mladega britanskega tenisača Alfieja Hewetta pravijo, da je njihov največji up. "Alfie Hewett ni up, on je samo moški." Psihologinja Mobed zato družinske člane teniških igralcev vselej spodbuja, naj jim tik pred dvoboji pošiljajo sporočila podpore. Pravi še, da je prav, da vrhunski športniki priznajo, da jim je težko. Tako kot je to ob vračanju po poškodbi priznal Murray.