Po nogometu imajo Savdijci že naslednjo športno tarčo

Po reliju Dakar, formuli 1, golfu in nogometu zdaj Savdska Arabija "napada" naslednji športni trg − tenis. Pogovori o organizaciji ATP turnirjev so se že začeli. Ideji o igranju v Savdski Arabiji je naklonjen tudi mladi zvezdnik tega športa Carlos Alcaraz.

Andrea Gaudenzi Foto: Guliverimage Predsednik moške teniške zveze ATP Andrea Gaudenzi je v pogovoru za Finacial Times potrdil, da se je pogovarjal z javnim naložbenim skladom Savdske Arabije (PIF) in več drugimi potencialnimi savdskimi investitorji o teniški infrastrukturi in turnirjih v tej državi na Arabskem polotoku. Nekdanji italijanski tenisač, ki je na vodilni funkciji ATP, je prodoru tenisa v Savdsko Arabijo naklonjen, a obenem pravi, da vendarle morajo spoštovati zgodovino tega športa. "Ohraniti moramo nekaj, kar je skoraj sveto. To so pravila igre. To ni računalniška igrica." Prvi turnir, ki se utegne preseliti v Savdsko Arabijo, je zaključni turnir sezone najboljših osmih igralcev, starih do 21 let na svetu. NextGen Finals zadnja leta gosti italijanski Milano. Nato bi v Savdsko Arabijo preselili še zaključni ATP-turnir osmerice.

Alcaraz: Savdska Arabija lahko organizira več turnirjev

Carlos Alcaraz Foto: Guliverimage Mladi španski tenisač Carlos Alcaraz, trenutno prvi igralec jakostne lestvice ATP, je po zmagi na turnirju v Queen's Club dejal, da je prepričan, da bo nekega dne igral na savdskih tleh. "Savdska Arabija ima moč, da lahko organizira več turnirjev," je prepričan 20-letnik, ki je lani v New Yorku osvojil svoj prvi grand slam. Morda bo nekega dne turnir za veliki slam igral v Džidi, kjer bo letos decembra klubsko svetovno prvenstvo v nogometu. To mesto organizira tudi dirko formule 1. "Uradnega turnirja tam še nisem igral. Bomo videli, kako bo v prihodnje. Ampak sploh ne dvomim, da bom nekega dne igral tam." Trenutno Savdska Arabija na prelomu leta gosti samo ekshibicijski turnir pokal Diriyah.

Eksodus nogometašev v Savdsko Arabijo

Nekdanji nogometaš Reala Karim Benzema bo v novi sezoni igral za Al Ittihad. Foto: Reuters Trenutno Savdska Arabija doživlja nogometni bum. Po Cristianu Ronaldu v savdsko ligo to poletje prihaja še več drugih zvezdnikov evropskih nogometnih zelenic (Karim Benzema, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante ...), a le redki so kot Luka Modrić, ki je zavrnil sanjski honorar za igranje v tej državi. Nekdanji angleški reprezentant, ki zdaj dela kot televizijski analitik, Gary Neville, nad odhodom nogometašev v Savdsko Arabijo ni niti najmanj navdušen. Potem ko sta iz Chelseaja odšla Koulibaly in Kante, je tako za BBC izjavil: "Premier liga bi morala nemudoma uveljaviti embargo na prestope v Savdsko Arabijo. Da integriteta nogometa ne bo ogrožena."

Želijo še večji vpliv v F1, prevzemajo tudi golf

Formula 1 v Džidi Foto: Reuters Savdska Arabija sicer od leta 2020 gosti tudi reli Dakar, od leta 2021 pa veliko nagrado v prvenstvo formule 1. Govorilo se je celo, da so pripravljeni plačati 18 milijard evrov za prevzem komercialnih pravic za celotno prvenstvo formule 1 (trenutno jih ima ameriški Liberty Media). Predlani so ustanovili tudi svoje profesionalno golfsko združenje LIV Golf, ki naj bi postalo konkurenca združenju PGA. A je nedavno prišlo do združitve, in LIV, ki ga vodi savdski sklad PIF, ima glavno besedo. Še pred letom dni je vodstvo PGA trdilo, da do tega ne bo nikoli prišlo.

Preusmerjanje pozornosti od kratenja človekovih pravic

Turizem v Savdski Arabiji za velike denarje promovira Lionel Messi, ki sicer ni izbral igranja v tej državi. Foto: Reuters Vlagajo pa tudi v športnike in klube v tujini. Pred dvema letoma je savdski naložbeni sklad PIF, ki ga vodi princ Savdske Arabije Mohamed bin Salman, prevzel angleškega premierligaša Newcastle United. Vse od takrat je Savdska Arabija na udaru človekoljubnih organizacij, češ da gre z vlaganjem v športu za preusmerjanje pozornosti od kratenja človekovih pravic v državi. V angleščini imajo celo izraz za tovrstno početje – sportswashing. Zmagovalec treh grand slamov, leta 2016 pa tudi zaključnega turnirja sezone, Andy Murray je dejal, da sam prav zaradi kršitev človekovih pravic ne bi nikoli igral v Savdski Arabiji.