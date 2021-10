Kako je Newcastle postal najbogatejši klub, zakaj ogorčenje in navdušenje

Pred dnevi je angleški Newcastle United dobil novo lastništvo in postal najbogatejši nogometni klub na svetu. Večinski delež ima namreč savdski investicijski sklad PIF, ki ga vodi princ Savdske Arabije Mohammed bin Salman. Na kakšen način in zakaj so izvedli prevzem, zakaj je širša javnost ogorčena, navijači kluba pa navdušeni?

Newcastle United je eden najstarejših angleških nogometnih klubov. V prvoligaški konkurenci je odigral 89 sezon. Na začetku 20. stoletja je bil štirikrat angleški prvak. Ima tudi šest lovorik pokala FA. V premier ligi je bil najboljši drugi, dvakrat v 90. letih. A zadnja lovorika sega v leto 1955. V zadnjem obdobju, ko je bil od leta 2007 njegov lastnik Londončan Mike Ashley, pa so še dlje od stare slave. Dvakrat je Newcastle za eno sezono celo izpadel iz premier lige. V prvoligaškem tekmovanju je bil najvišje peti, preteklo sezono je končal na 12. mestu, na začetku nove pa je po sedmih tekmah brez zmage na predzadnjem, 19. mestu.

Newcastle United je trenutno na skromnem 19. mestu premier lige. Foto: Reuters "Ashley je največja težava," je bil eden od transparentov na stadionu St. James' Park, ki so ga navijači črno-belih pogosto izobešali. V klub ni veliko vlagal. In zato zdaj med navijači toliko veselja, ko je klub dobil novega lastnika. Ni pomembno, kdo je novi lastnik, samo da je nov, so enotni navijači. Anketa je pokazala, da prodajo podpira kar 94 odstotkov navijačev. Pa čeprav je v širši javnosti vstop državnega podjetja iz Savdske Arabije dvignil veliko prahu. Vstopnice za nedeljsko tekmo s Tottenhamom, prvo pod novimi lastniki, so bile razprodane že pred dnevi. Že na dan prevzema se je pred stadionom zbralo več tisoč ljudi in glasno rajalo. Nazadnje je bilo v Newcastlu tako veselo leta 1996, ko je pogodbo podpisal Alan Shearer – za takrat rekordnih 18 milijonov evrov.

Kdo so novi lastniki Newcastle Uniteda

Klub oziroma njegov 80-odstotni delež je za 350 milijonov evrov prevzelo podjetje PIF, desetodstotni delež je ostal v rokah bratov Davida in Simona Reubna (družina Reuben je druga najbogatejša v Veliki Britaniji), desetodstotni delež pa je dobila Amanda Staveley oziroma njeno podjetje PCP Capital Partners. Staveleyjeva je vodila pogajanja med Savdijci in dozdajšnjim večinskim lastnikom. Za predsednika kluba so imenovali Yasirja bin Othmana Al-Rumayyana, ki je guverner PIF-a, pa tudi predsednik naftne družbe Saudi Aramco.

Amanda Staveley Foto: Reuters Savdijci so želeli Newcastle kupiti že pred letom dni, a je takrat nakup blokiralo vodstvo lige, češ da država ne more biti lastnik kluba. Zdaj je liga prevzem vendarle dovolila, češ da so jim dokazali, da kluba ne bo vodila država, temveč konzorcij treh lastnikov. Drugi pomislek je kratenje človekovih pravic v Savdski Arabiji. Amnesty International je že pred leti, ko so v Manchester City in PSG vstopili državni milijoni iz Združenih arabskih emiratov oziroma Katarja, opozarjal, da gre pri tem zgolj za odvračanje pozornosti od kratenja človekovih pravic v njihovih državah. V angleščini imajo celo izraz za tovrstno početje – sportswashing.

PIF oz. Public Investment Fund, državni investicijski sklad, v katerega se steka denar od prodaje nafte po vsem svetu. Tega naj bi bilo v PIF-u kar 295 milijard evrov. Prvi človek PIF-a je princ Mohammed bin Salman, tudi vodja savdske vlade in sin savdskega kralja Salmana bin Abdulaziza Al Sauda. Celotno premoženje Mohammeda bin Salmana ocenjujejo na vrtoglavih 800 milijard evrov. Iz tega vidika je torej Newcastle postal najbogatejši nogometni klub na svetu.

Kršenje človekovih pravic in vlaganje v tuja podjetja

Združeni narodi so leta 2019 savdsko vlado obtožili, da je naročila umor novinarja Jamala Khashoggija, potem ko je ta kritiziral savdsko oblast. "Grozno, da je denar spet pomembnejši od pravice. Sramota za Newcastle United," je na Twitterju zapisala zaročenka pokojnega novinarja, Hatice Cengiz. Da le niso tako konservativni, je nedavno princ Mohammed bin Salman skušal dokazati s tem, da je prvič v državi dovolil, da vozniški izpit dobijo tudi ženske.

Princ Mohammed bin Saalman Foto: Reuters Ker se Savdijci zavedajo, da nafta ne bo tekla večno, zdaj vlagajo v številna tuja podjetja. Marsikdo na Otoku, ki je zaradi kršenja človekovih pravic v Savdski Arabiji proti njihovemu prevzemu Newcastla, najverjetneje sploh ne ve, da uporablja storitve velikih podjetij, v katerih imajo Savdijci že svoj delež. PIF je do zdaj že več sto milijonov vložil v velikane, kot so Disney, Uber, Facebook, Starbucks, pa tudi v Pfizer. Naftna družba Saudi Aramco je na primer eden največjih pokroviteljev prvenstva formule 1. V Savdski Arabiji v zadnjih letih poteka tudi reli Dakar.

Namesto Bruca na klop Gerrard?

Bruce Allen Foto: Reuters Če Newcastlu ta hip grozi izpad iz premier lige, bi se to moralo v drugi polovici sezone spremeniti. Prihajajo igralske okrepitve, vse glasnejše so govorice, da bodo dobili tudi novega trenerja. To bi lahko postal Steven Gerrard. Legenda Liverpoola in angleške reprezentance v svoji prvi trenerski vlogi vodi Glasgow Rangerse, ki jih je po desetih letih znova popeljal na škotski prestol. Trener Steve Bruce je med navijači podobno nepriljubljen kot dozdajšnji lastnik Ashley. Oba sta pomanjkanje ambicij pokazala s podpisovanjem podpovprečnih in poceni okrepitev.

"Rad bi nadaljeval svoje delo. Rad bi pokazal novim lastnikom, kaj zmorem," je ob prevzemu kluba dejal Bruce, ki je pred reprezentančnim odmorom vodil svojo 999. tekmo na klopi Newcastla. "A sem realen in vem, da nov lastnik ponavadi želi tudi novega trenerja. Dovolj dolgo sem že v nogometu, da to razumem. Sprejel bom, karkoli se bo zgodilo. Če ne bom dočakal tisoče tekme, je to pač nogomet. Ne bo nič tako zelo krutega." Očitno jo vendarle bo. Teden dni po prevzemu novi lastniki še niso potegnili nobene kadrovske poteze.

Januarja več kot 200 milijonov za okrepitve?

V angleških medijih vse od prevzema ugibajo, kdo bi lahko okrepil ekipo. Eden teh je nekdanji zvezdnik Arsenala Aaron Ramsey, ki se v Juventusu ni najbolje znašel. Pogodba ga sicer na Torino veže še za leto in pol. Zanimali naj bi jih bili tudi Anthony Martial, Jesse Lingard (oba Manchester United), pa Gareth Bale in Luka Jović (ob Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcelona), Mauro Icardi (PSG), če naštejemo le nekatere. Koliko denarja bo za okrepitve na voljo januarja, še niso povedali. Mediji ugibajo o nekaj več kot 200 milijonih.

Ker denar ni več ovira, bi se zdaj tudi Newcastle lahko vključil v boj za Mohammeda bin Salmana in Erlinga Haalanda. Je pa res, da je vprašanje, ali je Newcastle United dovolj zanimiv zanje, saj je težko pričakovati, da bi se lahko že v naslednji sezoni prebili do lige prvakov in tam igrali pomembnejšo vlogo.

Amanda Staveley je v pogovoru za Reuters dejala, da ima novi lastnik resne načrte, da ne gre za lepšanje podobe Savdske Arabije. V klub bi radi pripeljali tudi legendo Alana Shearerja, a še ni jasno, v kakšni vlogi. Je pa pa iz teh krajev in navijači ga še danes obožujejo.

Navijači že sanjajo lovorike. Zadnja je iz leta 1955. Foto: Reuters

"Želimo osvojiti premier ligo"

Ob okrepitvah igralskega in trenerskega štaba Staveleyjeva napoveduje še nova imena v zdravniški, fizioterapevtski ekipi kluba, pa tudi v klubski akademiji in skavtingu. "Seveda pa si želimo osvojiti premier ligo. Prej ali slej si seveda želimo lovorike. Zadnjič je ta klub lovoriko osvojil leta 1955," je dejala Amanda Staveley. "Gre za dolgoročni projekt." Primera PSG in Manchester CItyja sta jima gotovo v poduk, da tudi večstomilijonski vložki v okrepitve še ne pomenijo lovorik na domači in evropski sceni kar čez noč.