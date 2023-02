Praznični dan za Cristiana Ronalda #video

Foto: Reuters Dan državnosti Savdska Arabije sicer praznuje 23. septembra, v spomin na združitev Najda in Hijaza 23. septembra 1932, ko je bila pod imenom Kraljevina Savdska Arabija pod vodstvom kralja Abdulazziza Ibn Sauda ustanovljena Savdska Arabija, kot jo poznamo danes.

A od lani Savdijci praznujejo še dan ustanovitve, ko se spominjajo svoje prve države, ustanovljene 22. februarja 1727. In letos kar dva dneva, ko so vsi javni uslužbenci dela prosti. Med njimi je tudi nogometaš Al Nassra Cristiano Ronaldo. Praznovanje so pripravili tudi v njegovem novem klubu in portugalski nogometni zvezdnik se je na njem pojavil v tradicionalni savdski opravi.

Foto: Reuters

"Vesel dan ustanovitve, Savdska Arabija. Bila je posebna izkušnja, da sem lahko sodeloval v praznovanju v Al Nassru," je na Instagramu zapisal Ronaldo.

Happy Saudi #FoundingDay Everyone 🇸🇦💚



That's how we celebrate this special day at @AlNassrFC 🤩

pic.twitter.com/3XmXPJtcar — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 22, 2023

Naslednja tekma ga proti Damacu čaka v soboto.

Foto: Reuters