Prva Ronaldova podaja, in to kakšna! #video

Cristiano Ronaldo je vpisal svoji prvi dve podaji v savdski ligi. Foto: Reuters Pred tednom dni je Cristiano Ronaldo, ki je nedavno praznoval 38. rojstni dan, za zmago Al Nassra nad Al Wahdo zabil vse štiri gole. Na štirih tekmah jih je tako skupaj zbral že pet. Zdaj pa se je prvič še vpisal med strelce. In tako so z 2:1 premagali Al Taawon. Sploh prva podaja je bila nekaj posebnega, saj je žogo poslal s svoje polovice daleč naprej, za hrbet obrambnim igralcem. Akcijo je z golom mirno zaključil Abdulrahman Ghareeb. Ob koncu tekme je za zmago podal že znotraj kazenskega prostora. Gol Abdulaha Maduja so po ogledu s sistemom VAR priznali.