Razcvet Cristiana Ronalda, ki je poskrbel za nov mejnik

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo se je od prihoda v Savdsko Arabijo nekoliko mučil in načakal, saj je kar nekaj časa čakal na svoj prvi zadetek. Svoj račun je odprl z enajstmetrovke in rešil točko svoji strani prejšnji teden, kljub temu, da je zgrešil vrsto dobrih priložnosti. Proti Al Wehdi pa je končno dočakal pravi razcvet, že v prvih štiridesetih minutah dosegel dva gola. Nato pa se je do konca srečanja v drugem polčasu še dvakrat vpisal med strelce, v 61 minutah je zabil kar štirikrat, in navijače Al Nassrja ob zmagi s 4:0 popeljal v delirij.

The Record Breaker 🤩🐐



Breaks the record of 500 goals ⚽️

In all leagues 🔥

And still there’s more 💪 pic.twitter.com/R9brR8G55s — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 9, 2023

38-letni Ronaldo je s kar štirimi goli svoj strelski dosežek na klubski ravni povišal na 503 zadetke, v svoji karieri pa jih je zdaj skupno dosegel že 823. Ob tem je 61. v karieri dosegel hat-trick, 30 jih je dosegel preden je dopolnil trideset let, 31 pa zatem, v zadnjih 14 letih pa se je vsaj na eni tekmi podpisal pod tri zadetke. Enajstič v karieri pa je na posamezni tekmi dosegel vsaj štiri gole.

Zadetki Cristiana Ronalda na klubski ravni: 311 – Real Madrid 103 – Manchester United 81 – Juventus 5 - Al Nassr 3 – Sporting,

