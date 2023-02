Norveški nogometaš o potresu: Prepričan sem bil, da bom umrl

Uničujoča potresa sta v Turčiji in Siriji vzela življenja že več kot 17 tisoč ljudi, številni pa so še vedno ujeti pod ruševinami. Svojo travmo je opisal tudi 30-letni norveški nogometaš Fredrik Gulbrandsen, ki igra za turški Adanaspor.

Mesto Adana leži blizu Gaziantepa in tudi ta kraj je v potresih utrpel veliko škode. Ob potresu je Fredrik Gulbrandsen spal v 15. nadstropju nebotičnika v Adani. "V šoku sem. Ne morem vam opisati strahu, ki sem ga čutil tisto jutro, ko se je potres začel. Živim v 15. nadstropju nebotičnika in to je najvišje nadstropje te stavbe. Prepričan sem bil, da bom umrl, ker se je vse nenormalno treslo," je povedal Norvežan.

"Plazil sem se po tleh in bil prepričan, da se bo stavba zrušila. Poskušal sem se nekako skriti, a hkrati sem se dobro zavedal, da res ni upanja, če se bo vse začelo rušiti," je zapisal pretreseni nogometaš, za katerega se je dogajanje v Turčiji dobro končalo. "Še zdaj ne morem verjeti, da je naša stolpnica ostala cela in se ni zrušila. Vse se je tako treslo, kot bi bil na neki ladji med najmočnejšo nevihto. Ko se je malo umirilo, sem takoj stekel ven proti izhodu. Videl sem, da vsi ljudje iz stavbe bežijo iz svojih stanovanj. Vesel sem, da moje zaročenke to noč ni bilo z mano in da ji ni bilo treba preživeti te groze," je še zapisal pretreseni Norvežan, ki je ob tem še izrazil neodobravanje ob odločitvi vodstva turške lige, da se tekmovanje prekine le za teden dni.

Atsu še naprej pogrešan

Pod ruševinami na tisoče zgradb, ki jih je v ponedeljek uničil potres, medtem ostaja ujetih še več deset, morda celo več kot sto tisoč ljudi, opozarjajo turški strokovnjaki. Iz vrste manjših krajev na najbolj prizadetem območju sploh še ni nobenih informacij, možnosti, da izpod ruševin rešijo še preživele, pa je vedno manj, saj je od potresa zdaj minilo že več kot 72 ur.

Še vedno pa je pogrešan ganski nogometaš Christian Atsu. Enaintridesetletni Atsu, ki je pred tem igral tudi za Porto in Newcastle, je konec lanskega leta podpisal pogodbo s Hataysporjem. Klub ima sedež v južnem mestu Antakya, blizu epicentra potresa, ki je območje prizadel v zgodnjih ponedeljkovih urah in ga opustošil. Atsu in športni direktor kluba Taner Savut naj bi bila v eni izmed zgradb, ki so se zrušile, so sporočili iz kluba.

Unfortunately, Christian Atsu and other people still under rubble. Current video of the location: pic.twitter.com/sqUXkV3cDz — FootballNewsWestAfrica (@FNewsWestAfrica) February 9, 2023

