Pri 43 letih se še vedno počuti pripravljeno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minilo je že 26 let, kar je Venus Williams prvič igrala na turnirju v Wimbledonu, v tem času pa je petkrat osvojila najprestižnejši teniški turnir. Američanka se pri svojih 43 letih še vedno čuti pripravljeno in sposobno, da se pomeri z veliko mlajšimi nasprotnicami.

Tokrat bo njena nasprotnica Ukrajinka Jelina Svitolina, ki se je na igrišče vrnila po rojstvu svojega prvega otroka. Igralki sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje, boljši izkupiček ima Svitolina (3:1). Nazadnje sta se pomerili pred štirimi leti – OP ZDA (2019).

Iga Swiatek, prva igralka sveta, bo igrala na igrišču številka ena. Njena prva nasprotnica bo Kitajka Zhu Lin, s katero bo prvič igrala. Poljakinja je pred Wimbledonom imela zdravstvene težave, a kot je nazadnje potrdila, je zdaj z njo vse v redu. Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam se je do zdaj na sveti travi še najslabše znašla, saj se do zdaj ni prebila dlje kot do četrtega kroga.

Kaja Juvan, edina slovenska predstavnica v glavnem delu turnirja posameznic, bo dvoboj prvega kroga igrala v torek.

Zanimivejši dvoboji: Venus Williams (ZDA) - Jelina Svitolina (UKR)

Iga Swiatek (POL, 1) - Zhu Lin (KIT)

Sofia Kenin (USA) - Coco Gauff (ZDA, 7)

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Lauren Davis (USA)

Katie Swan (VBR) - Belinda Bencic (ŠVI, 14)

Katie Volynets (ZDA) - Caroline Garcia (FRA, 5)

Preberite še: