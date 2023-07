Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iga Swiatek je pred polfinalom predala turnir v Bad Homburgu. Foto: Guliverimage Zaradi težav z želodcem je najboljša igralka tenisa na svetu Iga Swiatek v petek odpovedala polfinalni nastop na turnirju v Nemčiji. A preplah pred ponedeljkovim začetkom grand slama v Wimbledonu je bil odveč. Poljakinja je v soboto dopoldne že prispela v London in se udeležila tudi novinarske konference. "Ponoči sem se počutila res slabo. S kondicijskim trenerjem sva zjutraj naredila meritve in sem bila res šibka. Komaj kaj sem spala. Imela sem težave z želodcem. A že popoldne sem se počutila dobro in mislim, da bo vse v redu," dan pozneje razlaga 22-letnica.

"Lani sem čutila ogromno pritiska"

Iga Swiatek Foto: Guliverimage Prva igralka lestvice WTA ima v svoji zbirki štiri lovorike na grand slamih, najslabši dosežek na turnirjih velike četverice pa ima prav iz Wimbledona. Dlje od četrtega kroga (2021) se na londonski sveti travi še ni prebila. Lani je izpadla že v tretjem krogu, potem ko je nekaj tednov prej osvojila Roland Garros. "Lani sem čutila ogromno pritiska, saj sem bila številka ena. Upam, da sem se iz tega kaj naučila in bom letos to lahko uporabila. Letos sem dobro trenirala tudi na travi. Če dobro igraš na Rolandu Garrosu, imaš nato manj časa za pripravo na Wimbledon. A mislim, da sem se letos pripravila bolje kot v prejšnjih sezonah." Tudi letos je osvojila peščeni grand slam v Parizu. V prvem krogu Wimbledona bo v ponedeljek sploh prvič v karieri igrala s Kitajko Zhu Lin.