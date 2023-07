Madison Keys Foto: Reuters Američanka Madison Keys je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA v britanskem Eastbournu. Pred šestimi leti finalistka odprtega prvenstva ZDA je na zadnji stopnički turnirja premagala Rusinjo Darjo Kasatkino s 6:2, 7:6 (13). Tekmici sta se prvič pomerili na travnati podlagi, Američanka pa je slavila devetič na skupno enajstih medsebojnih tekmah.

Keysova je v Eastbournu slavila leta 2014 v sploh prvem finalu na najvišji ravni. Zdaj je osvojila tretji travnati turnir, skupno pa sedmega na vseh podlagah v 12 finalih. Kasatkina se bo kljub porazu v ponedeljek vrnila med najboljšo deseterico na svetovni teniški lestvici. V finalu je prav tako lovila sedmi naslov, a v 13. finalu ostala pri šestih lovorikah.

Francisco Cerundolo Foto: Guliverimage V moški konkurenci je bil petkov polfinalni dvoboj prekinjen zaradi dežja v tretjem nizu, Argentinec Francisco Cerundolo je nato v soboto še eno igro in premagal Američana Mackenzieja McDonalda z 2:6, 7:5, 6:2. V drugem polfinalnem dvoboju Francoz Gregoire Barrer ni bil kos drugemu nosilcu Američanu Tommyju Paulu, ki je slavil z izidom 6:4, 6:3.

Ker se v ponedeljek začenja grand slam v Wimbledonu, je finale sledil že v soboto popoldne. In Cerundolo je Paula premagal s 6:4, 1:6 in 6:4. Postal je prvi Argentinec po 28 letih z naslovom na travnatem turnirju. Nazadnje je to uspelo leta 1995 v Nottinghamu Javierju Franu. Pozneje ta korak ni uspel niti finalistu Wimbledona Davidu Nalbandianu niti zmagovalcu odprtega prvenstva ZDA Juanu Martinu Del Potru. Za 24-letnega Cerundola je to druga lovorika na najvišji ravni, potem ko je lani osvojil peščeni turnir v Bastadu. Letos je v finalu Lyona prav tako na pesku izgubil proti Francozu Arthurju Filsu.