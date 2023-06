Kaji Juvan je uspelo!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je uspešno opravila še zadnji krog kvalifikacij za tretji grand slam sezone v Wimbledonu. V tretjem kvalifikacijskem krogu je 241. igralka sveta s 3:6, 6:4 in 6:4 odpravila Avstrijko Sinjo Kraus, ki je na lestvici WTA 193.

Kaja Juvan je dvoboj začela odločno in dobila prvi dve igri, nato pa je tekmica izgubila še eno igro na svoj servis, Slovenka pa dve, tako da sta bili igralki spet skupaj. Zatem pa se je tehtnica nagnila na stran Avstrijke, ki je še dvakrat odvzela servis Kaji Juvan in niz dobila s 6:3.

V drugem nizu je Juvan prva izgubila igro na svoj začetni udarec, nato pa ji je Krausova pobegnila na 3:1. Slovenka je takoj odgovorila z enako mero, v deveti igri naredila še en "brejk" ter niz dobila s 6:4.

Slovenka je v tretjem nizu nadaljevala v boljšem ritmu in dobila tretjo igro za nov odvzem servisa, prednost pa je zadržala do konca in se prebila na glavni turnir.

Kaja Juvan je pred tem v kvalifikacijah izločila Madžarko Timeo Babos, v drugem krogu pa rojakinjo Tamaro Zidanšek.

V prvem krogu kvalifikacij sta nastopili še dve Slovenki, tako Polona Hercog kot Dalila Jakupović sta tam tudi obstali.

