Kakšno taktiko zadnje čase ubira Đoković?

Novak Đoković bo na turnirju v Wimbledonu lovil nove mejnike in bo znova v središču pozornosti. Obeta se veliko zanimivega, prav tako bomo lahko spremljali Kajo Juvan, našo edino predstavnico na letošnjem teniškem Wimbledonu.

Tudi na letošnjem Wimbledonu bodo vse oči usmerjene v Novaka Đokovića, potem ko bo lovil 24. lovoriko na turnirjih za grand slam. Prav tako bo v Wimbledonu lovil osmo zmago, s tem pa se bo v zmagah poskušal izenačiti z Rogerjem Federerjem.

Pravzaprav je 36-letni Srb še edini od velike trojice, ki se bo "podil" po sveti travi. Roger Federer ja lani lopar postavil v kot, medtem ko se Rafael Nadal muči s poškodbami oziroma je sredi rehabilitacije. Legendarni imeni, ki sta bila v letošnjem žrebu, sta še Andy Murray in 43-letna Venus Williams, oba že nekdaj zmagovalca tega najbolj prestižnega turnirja. Pravzaprav letos mineva deset let, ko je Andy Murray zmagal v Wimbledonu in tako po 77 letih Britaniji priboril zmago v Wimbledonu. Škota pa letos ne uvrščajo med glavne favorite, a izkušnje so zagotovo na njegovi strani.

Novak Đoković je po zmagi v Parizu konkurentom sporočil, da še nekaj časa nima namena končati športne kariere. Foto: AP / Guliverimage

"Nisem še končal"

Novak Đoković pri 36 letih velja za pravi teniški fenomen, ko še vedno premaguje veliko mlajše nasprotnike. Srbski teniški zvezdnik je po zmagi na letošnjem OP Francije, ko je osvojil rekordno, 23. zmago na turnirjih za grand slam, "mladcem" pa sporočil, da še zdaleč ni končal svojega pohoda.

"Nisem še končal. Če zmagujem na turnirjih za grand slam, zakaj bi sploh razmišljal o koncu kariere, ki traja že 20 let. Še vedno sem motiviran, da igram najboljši tenis na teh turnirjih. To so turnirji, ki v našem športu pomenijo največ," je takrat na novinarski konferenci povedal Nole, ki je zmagal na zadnjih štirih turnirjih na sveti travi, dvoboja v Wimbledonu pa ni izgubil že od leta 2016, če upoštevamo, da je leta 2017 četrtfinalni dvoboj zaradi poškodbe predal.

Beograjčan bo med drugim lovil 24. zmago na turnirjih velike četverice. S tem bi se lahko izenačil z legendarno Margaret Court, ki je do zdaj edina igralka, ki ji je uspelo osvojiti 24 lovorik za grand slam.

Očitno se njegova taktika obrestuje

S Carlos Alcaraz je zmagal turnir v Queensu. Foto: Guliverimage rb je v zadnjih letih precej skrčil število svojih turnirjev in se na ta način najbolj osredotočil na največje turnirje. Očitno se mu ta poteza obrestuje, saj je z zmago na OP Francije osvojil šest od zadnjih osmih turnirjev za grand slam. Kot že zadnjih nekaj let se je tudi za letos odločil, da pred Wimbledonom ne bo igral nobenega turnirja na travi. Pravzaprav je v četrtek odigral le ekshibicijski dvoboj.

Po vsej verjetnosti je Đokoviću največji konkurent šele 20-letni Carlos Alcaraz, ki je zmagal turnir v Queensu. Zdi se, da mlademu Špancu ustreza travnata podlaga, čeprav se na turnirju ni srečal z igralcem kova Novaka Đokovića. Nick Kyrgios, lanski finalist Wimbledona, je s svojimi servisi vedno nevaren na travi, a je treba upoštevati, da je imel poškodbo kolena in da je letos igral le en turnir. Ob tem vseeno ne smemo pozabiti mladega Danca Holgerja Runeja. V širši krog favoritov spadajo še Norvežan Casper Ruud, Daniil Medvedjev, Sebastian Korda, ki se zelo dobro znajde na travnati podlagi.

Kdo lahko med dekleti ogrozi veliko trojico?

Iga Swiatek je tik pred Wimbledonom zbolela. Bo to vplivalo na njeno igranje v Wimbledonu? Foto: Guliverimage

V ženski konkurenci se zdi krog favoritinj še ožji. V zadnjem času med dekleti dominirajo Iga Swiatek, Jelena Ribakina, Arina Sabalenka. Omenjene tri igralke so si med seboj razdelile zadnjih pet turnirjev za grand slam.

Prva igralka sveta Iga Swiatek, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, še čaka na veliko zmago v Wimbledonu. Poljakinja se je v All England Clubu najdlje uvrstila do četrtega kroga. A je letos na turnirju v nemškem Bad Homburgu dokazala, da se na travi počuti vse bolje, potem ko se je prebila do polfinala, a je dvoboj zaradi bolezni predala.

Podobne težave je imela Jelena Ribakina, ki je odpovedala turnir v Eastbournu. Tretja nosilka turnirja je sporočila, da še vedno okreva po virusu, ki ga je staknila na turnirju v Parizu – Roland Garrosu.

Arina Sabalenka bo po enoletni odsotnosti, potem ko lani ruski in beloruski igralci niso smeli igrati, vendarle lahko spet zaigrala na prestižnem turnirju. Belorusinji je prvi večji preboj uspel leta 2021, ko se je prebila do polfinala. Pred tem je dvakrat izpadla v 1. krogu, enkrat pa se je poslovila v 2. krogu.

Med širši krog favoritinj lahko štejemo Tunizijko Ons Jabeur, lansko finalistko turnirja, ki po poškodbi v tej sezoni še vedno išče pravo formo. Veliko bi lahko obetala Američanka Coco Gauff, medtem ko bi lahko najboljši štrene mešala izkušena Petra Kvitova, dvakratna zmagovalka Wimbledona. Ta je dobila pripravljalni turnir v Berlinu in pokazala visoko raven tenisa.

Slovensko čast bo reševala Kaja Juvan

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaja Juvan se je še četrtič zaporedoma uvrstila na glavni turnir v Wimbledonu. Še kako dobro se pred štirimi leti spomnimo dvoboja v 2. krogu, ko je igrala proti legendarni Sereni Williams in ji odvzela niz. Do zdaj se je 22-letna Ljubljančanka najdlje prebila lani do 3. kroga.

Žreb je tokrat edini slovenski predstavnici med posameznicami namenil Margarito Betovo iz Rusije. Osemindvajsetletnica, nekoč se je pisala Gasparjan, po težavah s poškodbami zaseda šele 1.340. mesto na lestvici. V primeru uspeha v prvem krogu bi Juvanova v drugem igrala proti boljši iz rusko-švicarskega obračuna Anastasija Potapova - Celine Naef.

V konkurencah dvojic slovenskih nastopov ne bo, bosta pa na mladinskem turnirju igrala Ela Nala Milić in Matic Križnik.