"Ne potrebujem Carlosa, da bi na grand slamu našel motiv" #video

Wimbledon je srbski teniški as Novak Đoković osvojil že sedemkrat. Foto: Reuters "Ne potrebujem Carlosa ali koga drugega, da bi na grand slamu našel motiv, saj vem, da za naslov potrebujem sedem zmag. Ni pomembno, kdo je na drugi strani mreže. Opraviti moram svoje delo. Osredotočen sem na svoje telo, svoje misli in na svojo igro. Sem v pravi formi in lahko odigram najboljšo igro," je na sobotni novinarski konferenci v All England Clubu v južnem predmestju Londona razlagal Novak Đoković. V Wimbledonu je drugi nosilec, saj prvo mesto na jakostni lestvici ATP trenutno zaseda Španec Carlos Alcaraz. Na nedavnem OP Francije je srbski teniški as osvojil rekordni 23. grand slam. Presegel je 22 zmag velikega tekmeca Španca Rafaela Nadala, ki zaradi poškodbe trenutno ne nastopa.

A naj ima 36-letnik še toliko lovorik, pa mu nekaj še ni uspelo: da bi v eni sezoni osvojil vse štiri grand slame. Najbližje je bil v letih 2015 in 2021, ko je osvojil po tri in bil poražen v finalu Rolanda Garrosa (2015) oziroma New Yorka (2021). "Nič bolj sproščen nisem. Še vedno sem lačen uspeha, grand slamov, še več uspehov v tenisu. Dokler bom imel ta zagon, bom lahko igral na najvišji ravni." Pravi, da je že nekaj dni po koncu OP Francije razmišljal o sezoni na travi, kako osvojiti Wimbledon. Doslej ga je sedemkrat (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

"Zame to niti ni trening, je že nekakšna navada"

Novak Đoković na treningu v Wimbledonu Foto: Reuters

Eden ključnih pogojev za vse te zmage, predvsem pri teh letih, je ta, da zna poskrbeti za svoje telo, poudarja. Po OP Francije je še med krajšimi počitnicami na enem od otokov delal na kondicijski pripravi. "Zame to niti ni trening, to je že nekakšna navada. Tako skrbim za svoje telo, da lahko igram na najvišji ravni." Prvi Novakov nasprotnik bo v ponedeljek 67. z lestvice ATP Argentinec Pedro Cachin.