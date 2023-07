Tik pred začetkom Wimbledona se je umaknil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji turnirja v Wimbledonu so sporočili, da avstralski teniški igralec Nick Kyrgios ne bo igral na letošnjem turnirju v Wimbledonu. Spomnimo, da se je kontroverzni igralec lani prebil vse do finala, kjer ga je premagal Novak Đoković. Srb in Avstralec sta bila letos v isti polovici žreba, tako da bi se lahko tudi tokrat srečala.

"Žal moram sporočiti, da me letos ne bo v Wimbledonu. Med vrnitvijo na igrišča sem na Majorki začutil bolečine v zapestju. Odločil sem se preveriti poškodbo in izkazalo se je, da gre za poškodbo vezi v zapestju. Poskusil sem vse, da bi bil nared. Razočaran sem, ker moram povedati, da nimam dovolj časa za okrevanje pred začetkom Wimbledona," je povedal 28-letni teniški igralec.

Kyrgios se že zadnjih nekaj mesecev ubada s poškodbami, zato je letos odigral le en dvoboj.

