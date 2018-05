Pred časom se je borila za življenje, danes trenira osem ur na dan

Ljubitelji tenisa se zagotovo spomnijo francoske teniške igralke Marion Bartoli, zmagovalke Wimbledona leta 2013. Francoska teniška igralka se je pred časom zaradi bolezni borila celo za življenje, zdaj pa bi rada znova zmagovala na teniških igriščih. Bartolijeva tudi to leto sodeluje na OP Francije in videti je kot v svojih najboljših športih časih.

Marion Bartoli je pred leti staknila skrivnostni virus. Njeno vsakdanje življenje je postalo nočna mora, saj je izgubila večino svoje telesne mase. Bartolijeva se je namreč borila proti virusi H1N1, danes poznanem kot prašičja gripa, zaradi katere je leta 1918 umrlo nekaj milijonov ljudi. Stvar je prišla tako daleč, da se je celo bala za svoje življenje. Že lani se je njeno življenje počasi vrnilo v normalne tirnice, potem ko je štiri mesece preživela v bolnišnici v Parizu.

Primerjava Marion Bartoli iz leta 2016 in leta 2018. Razlika je očitna.

Marion Bartoli on court during the French Open: 2016 and 2018 pic.twitter.com/iHQ8kJ4Vgr — Tennis Photos (@tennis_photos) May 27, 2018

Marion Bartoli pravi, da trenira tudi po osem na dan. Foto: Guliver/Getty Images

Lani decembra je danes 33-letna Bartolijeva sporočila, da bi se rada vrnila na teniška igrišča, štiri leta po tistem, ko je zmagala na turnirju v Wimbledonu. V intervjuju za Télé-Loisirs je razkrila, da bo tudi letos sodelovala na OP Francije, a v nekoliko drugačni vlogi.

Marion Bartoli ne bo na igrišču, ampak bo delala za kamerami. "Počutim se zelo dobro in komaj čakam, da se začne Roland Garros. Veliko treniram, okrog osem ur na dan in na igrišča se nameravam vrniti avgusta, tik pred OP ZDA," je uvodoma povedala Francozinja, ki bo tokrat v Parizu delala kot strokovna komentatorka.

Želi dokončati svoje delo

Minilo je že slabih pet let od takrat, ko je nekdanja sedma igralka sveta odigrala svoj zadnji dvoboj. Nazadnje je igrala leta 2013 v Cincinnatiju. Bartolijeva se zaveda, da se bo težko vrniti. "Težko bo in upam, da bom lahko zaigrala na turnirju v Montrealu, Cincinnatiju in potem še na OP ZDA."

Marion Bartoli je leta 2013 osvojila svoj edini turnir za grand slam - Wimbledon. Foto: Guliver/Getty Images

Svoje cilje je skušala čim dlje časa skrivati, vendar na koncu to ni bilo več mogoče. "To je tisto, kar si res želim. V preteklosti sem že dokazala, da lahko zmagujem. Ni tako, kot da bi na novo začela kariero, želim končati tisto, kar nisem mogla končati leta 2013," je še povedala nekdanja vrhunska teniška igralka.