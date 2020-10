Športni dresi, ki so poskrbeli za razburjenje

Kolesarji moštva EF pro Cycling te dni na Dirki po Italiji kolesarijo v dresih, s katerimi so postali prava senzacija, a si prislužili tudi kazen Mednarodne kolesarske zveze. Če je bilo pestro pregovarjanje o modni vrednosti dresov na družbenih omrežjih stvar osebnega okusa, je s posegom UCI stvar postala resnejša. Dresi so zato kontroverzni. In zbrali smo še devet primerov oblačil, ki so poskrbela za razburjenje.

Kolesarji ameriškega moštva Education First Pro Cycling na letošnjem Giru pozornost plenijo z barvitimi dresi. Ti so dvignili nekaj prahu, ljudje so o njih na družbenih omrežjih veselo debatirali, kontroverzni pa so postali v trenutku, ko je moštvo kaznovala Mednarodna kolesarska zveza (UCI).

Ni šlo za kakšno kazen zaradi nenavadnega dizajna, pač pa se je UCI obregnila ob to, da ekipa spremembe dresov (po navadi EF Pro Cycling uporablja rožnate drese, ki pa bi lahko na Giru, kjer v rožnato oblečejo vodilnega kolesarja na dirki, povzročali zmedo) ni prijavila pred dirko in za birokratski prekršek vsakemu kolesarju moštva naložila po 500 švicarskih frankov kazni. Drzna izbira je moštvo stala 4.500 frankov, marketinški učinek pa je bil tudi zaradi tega še toliko večji.

Kopalke, ki so "razvrednotile" plavanje

Pred dobrim desetletjem je plavanje zajel val svetovnih rekordov, kot za šalo so jih plavalci podirali tudi na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 in na svetovnem prvenstvu v Italiji leto kasneje, krivec za nenavaden porast najboljših časov pa so bile visokotehnološke kopalke. Podjetje Speedo je leta 2008 razvilo posebno oblačilo LZR Racer v sodelovanju z ameriško vesoljsko agencijo NASA ter raznimi strokovnjaki s področja dinamike tekočin in njihovo delo so dodobra izkoristili tekmovalci v bazenih. Mednarodna plavalna zveza (FINA) in Mednarodni olimpijski komite (MOK) sta prišla do zaključka, da so tovrstne tehnološke inovacije povsem razvrednotile šport in uporabo teh kopalk prepovedala.

NEW IN - Speedo Fastskin LZR Racer x & Racer Elite 2

Rusa užalila Aboridžine

Ruska umetnostna drsalca Oksana Domnina in Maksim Šabalin sta na evropskem prvenstvu leta 2010 nastopila v dresih, katerih dizajn so navdihnili avstralski Aboridžini. To, da sta nosila oblačila temnejšega odtenka kožne barve s tradicionalnimi poslikavami, je bilo neokusno, a organizacij, ki se borijo za pravice Aboridžinov, ni toliko zmotilo, spregledati pa niso mogli tega, da je Šabalin v svojem nastopu Domnino po ledu vlekel za lase in s tem le še potrdil stereotip o Aboridžinih kot o nerazvitih divjakih.

Beli Wimbledon

Na najslavnejšem teniškem turnirju na svetu v Wimbledonu v Angliji prireditelji vztrajajo pri pravilu, da morajo igralke in igralci nositi bela oblačila. Tej tradiciji sledijo tako zavzeto, da so leta 2017 ameriško zvezdnico Venus Williams prisilili k menjavi modrčka. Ta je bil namreč rožnate barve, njegova naramnica pa je med igro "pogledala" iz rokava bele majice, kar je bil že prekršek.

Serena Williams

Venusina drzna mlajša sestra Serena Williams pa je leta 2018 na OP Francije nosila črn oprijet pajac in poskrbela za reakcijo Francoske teniške zveze. Njen predsednik Bernard Guidicelli je prav zaradi Serene napovedal vpeljavo pravil za oblačenje. "Serenina letošnja oprava v prihodnje denimo ne do več dovoljena. Igralci morajo spoštovati igro in kraj, v katerem igrajo," je dejal. Odziv javnosti je bil predvidljivo mešan, sporna pa ni bila toliko Serenina oprava, pač pa "nazadnjaška" reakcija francoske zveze.

Burkini ali kopalke?

Odbojka na mivki že leta skrbi za debato o enakosti spolov in izkoriščanju žensk. Medtem ko moški igrajo v klasičnih športnih oblačilih, so dekleta oblečena precej pomanjkljivo. Pojavljale so ideje, da bi jim dovolili uporabo bolj spodobnih oblačil, a je ostalo le pri idejah. In če je razkritost odbojkaric v zahodni kulturi stvar debate o okusnosti, v vzhodnih kulturah to jemljejo bistveno resneje. V muslimanskih deželah standardna oprava odbojkaric na mivki velja za nedopustno nedostojno, zato muslimanke na tekmah nosijo tako imenovane burkinije, oblačila, ki pokrivajo celo telo. To pa je sporno ljudem, ki v tem vidijo napad na svoje kulturne norme in religijo. Ob odbojki na mivki se torej igra še ideološki ping pong.

Obvezna krilca za badmintonistke

Vodilni možje v Svetovni badmintonski zvezi (BWF) so pred časom prišli na idejo, da bi badmintonistkam zapovedali nošenje krilc namesto športnih hlačk, ker bi šport tako "postal veliko bolj privlačen". Na zvezo se je usul plaz očitkov, da gre za seksizem in idejo so hitro opustili.

Nogomet v spodnjem perilu

Še korak dlje so šli v ameriški ligi LFL (Lingerie Football League), različici ameriškega nogometa, ki ga postavne tekmovalke igrajo v spodnjem perilu. Pretvarjanja, da gre za kaj več kot marketinški produkt, tukaj sploh ni več, kljub nenehnemu zgražanju pa je liga popularna in naj bi se celo širila v Evropo in Avstralijo.

Kamerun brez rokavov

Kamerunski nogometaši so se na Afriškem pokalu leta 2002 predstavili v dresih brez rokavov in s tem majhnim popravkom standardnih majic močno razburili krovno nogometno organizacijo Fifo. Ta je po prvenstvu, ki so ga Kamerunci dobili, prepovedala uporabo brezrokavnikov.

Cardiff v rdečem

Kaže, da tradicionalni Britanci za razburjenje resnično ne potrebujejo veliko. Leta 2012 je bilo dovolj to, da je premierligaš iz Walesa, Cardiff, le zamenjal barvo dresov. Namesto tradicionalnih modrih so nogometaši Cardiffa na igrišče pritekli v rdečih. Lastniki so s to spremembo poskušali poskrbeti za večjo prepoznavnost kluba v svetu, lokalni navijači pa so ob tem ponoreli.

