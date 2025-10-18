Nekdanji skakalni šampion Janne Ahonen pomaga finski reprezentanci v alpskem smučanju pri iskanju bolj aerodinamičnih dresov. Kot je poročala finska televizija Yle, je pomagal smučarjem v vetrovniku v Otaniemiju v Espooju. Pri projektu sodeluje kot krojač tekmovalnih dresov. Na dveminutni progi bi tako obetavni finski smukač Elian Lehto lahko pridobil sekundo. Vsaj taka je njihova ideja.

Gre za poseben projekt finske smučarske zveze, pri kateremu sodeluje tudi finski olimpijski komite. "Cilj je najti najhitrejšo možno tkanino in jo uporabiti za izdelavo najhitrejšega možnega tekmovalnega dresa za najhitrejšega finskega alpskega smučarja Eliana Lehta," pripoveduje Marcus Sandell, ki je bil v zadnjih letih odgovoren za naročila oblek za Eliana Lehta. Petindvajsetletnik je letos februarja postal drugi Finec v zgodovini z uvrstitvijo v najboljšo deseterico na smuku za svetovni pokal v alpskem smučanju. Prva je bila Riitta Olikka kot deseta leta 1973. Lehto je v Crans Montani zaostal le deset stotink sekunde za najboljšim Slovencem Miho Hrobatom, ki je bil deveti. Zmagal je Švicar Franjo von Allmen.

Ahonen: Na dveh minutah proge bi lahko dobili sekundo

"To je res zanimivo in enostavno v primerjavi s smučarskimi skoki. Tukaj je pomembna le hitrost. Prednost prihaja iz majhnih stvari, kot so ravne hlačnice, prilegajoče se pazduhe ali vratni izrez," je dejal Janne Ahonen. Po njegovih besedah je bistveno, da se tkanina tesno prilega v vseh položajih. "Kar zadeva izračune, lahko z dresom, ki je dodelam do zadnjih podrobnosti, na dveh minutah proge dobite prednost do sekunde. Seveda gre za izračun, vendar so desetinke bolj realne. Smer in postavitev šivov imata prav tako velik pomen glede zračnega upora."

Elian Lehto Foto: Guliverimage "Bilo je nekoliko presenetljivo, ko so me povabili k sodelovanju, a sem bil tudi takoj navdušen. Čeprav gre dejansko za skok izven mojega lastnega športa, sem sam preizkušal iste stvari. Verjamem, da imam nekaj vpogleda in izkušenj," razmišlja Ahonen, ki pozna laboratorij v Otaniemiju iz lastnih tekmovalnih let. Pri smučarskih skokih so triki in manipulacije z dresi velika tema pogovorov, pri alpskem smučanju pa ni treba meriti mednožnega klina. Bolj oprijet je dres, bolje je, ob tem pravi Ahonen.

Dres bi lahko stal tudi 1.200 evrov

"Pri smučarskih skokih mora biti obleka hitra na vzletišču, medtem ko mora imeti v fazi leta čim večjo površino. Z drugimi besedami, nekako se medsebojno dopolnjujeta," pojasnjuje Ahonen, ki ima v projektu vlogo krojača za šivanje dresov po meri. "Pridobili smo veliko dobrih informacij. Vse obleke so tako ali tako oprijete, a glavno je, da se dres prilega in se lahko v njem premikaš. Raje bi izbral neudobno, a hitro obleko kot udobno in počasno," je v smehu dejal Lehto. Tekmovalec močno zaupa v Ahonenovo strokovno znanje. "Veselim se, da bom dobil še hitrejši dres v primerjavi s tovarniškim. In povsem jasno je, da če lahko s tem skrajšamo moj čas za desetinko, lahko to včasih pomeni razliko od enega do štirih mest."

"Glede na tkanino lahko proizvodni stroški tekmovalne obleke znašajo od 200 do 1200 evrov. Testiramo tudi tkanine z različnimi cenami, saj najdražja ni nujno najhitrejša," pa še pravi Sandell.