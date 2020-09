Pred primerom Đoković: grožnje, zmerjanje, tekla je celo kri #video

Teniške igralke in igralci na igrišču velikokrat izgubijo živce. Največkrat za svoje nešportno vedenje dobijo tudi opozorilo sodnika, včasih pa se zgodi, da igralca tudi diskvalificirajo. Tako kot Novaka Đokovića, ki je s svojim dejanjem dvignil precej prahu. A daleč od tega, da je on edini.

Še kar nekaj časa bo moralo miniti, da se bo dejanje Novaka Đokovića v zvezi z linijsko sodnico pozabilo. Novak je prvi igralec sveta, zato se o tem veliko govori. V rubriki TOP 10 smo zbrali nekaj najbolj odmevnih teniških izključitev in sporov s sodniki. Eni so jo odnesli bolje, drugi malo manj. Serena Williams, ena najboljših igralk sveta, se je kar dvakrat znašla na našem seznamu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković in linijska sodnica #1

Začeli smo pri najbolj "svežem" incidentu. V nedeljo je Novak Đoković v četrtfinalu OP ZDA nenamerno linijsko sodnico zadel v vrat. Ta je padla po tleh in lovila zrak. Kljub prepričevanju Beograjčana pa so se sodniki odločili, da bodo prvega igralca sveta izključili s turnirja. Mnenja glede tega so še danes in bodo verjetno za vedno, deljena. Stvar je še danes "vroča", pod velikim pritiskom pa je tudi linijska sodnica, katere identiteto so razkrili ameriški mediji.

Serena Williams prvič #2

To ni bili edini izbruh danes 38-letne Serene Williams. Leta 2009 je v polfinalu OP ZDA, ko je igrala proti Kim Clijsters, grozila linijski sodnici. Ta je v ključnih trenutkih dvoboja Američanki dosodila prestop, kar je Sereno povsem vrglo iz tira. ''Prisežem, da ti bom žogico zabila v grlo. Me slišiš? Prisežem!'' je bruhalo iz 23-kratne zmagovalke turnirjev za grand slam. Sodnica jo je kaznovala z odvzemom točke, kar je pomenilo tudi konec dvoboja. Linijska sodnica je med drugim trdila, da ji je mlajša od sester Williams grozila, da jo bo ubila. "Nikoli v življenju se še nisem stepla. Tega ne bi nikoli rekla," se je po porazu branila Serena.

Serena Williams drugič #3

Še kako živ pa je primer iz leta 2018, ko je svoj izpad v finalu OP ZDA doživela Serena Williams. Carlos Ramos, glavni sodnik dvoboja, je v drugem nizu Sereno Williams opozoril, potem ko je s tribune očitno dobivala navodila svojega trenerja Patricka Mouratoglouja, kar ni v skladu s pravili. "Dokler boš živ, mi ne boš več sodil. Lažnivec si. Kdaj se mi boš opravičil? Povej mi. Reci, da ti je žal," je takrat bruhalo iz Serene. Ta je na koncu od sodnika dobila tri opozorila, zaradi tega so ji vzeli tudi igro. Velika žrtev tega je bila tudi poznejša zmagovalka Naomi Osaka, ki se je na slavnostni prireditvi zjokala.

Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjih dneh se je o primeru Novaka Đokovića veliko govorilo, pa tudi o tem, da si Federerja in Nadala nikoli ne bi upali izključiti na tak način. Ljubitelji tenisa so izbrskali posnetek iz leta 2006, kako je Roger Federer pobiralca žogic nenamerno zadel v mednožje. Reakcija sodnikov in občinstva je bila povsem drugačna – smeh! Smejal se je tudi (ne)srečni deček. Roger mu je takrat celo pripomnil: "Vedno moraš biti pripravljen!"

Po 14 letih se je oglasil tudi deček, ki je danes že mož. "Federer me je zadel v mednožje in se nasmejal. Bilo je težkih 14 let. Roger, ali ni počasi že čas za opravičilo?" je zapisal Heath Jamieson.

2020: @DjokerNole hits line umpire...disqualified from the US Open



2006: @rogerfederer does a trick shot and hits me in the🎾🎾...says “you got to be ready” and has a chuckle



It's been 14 tough years, Roger, is it time for an apology?#justiceforheath https://t.co/qQfG9uPEFM — Heath Jamieson (@heath_jamieson) September 9, 2020

Prvi igralec v zgodovini, ki so ga diskvalificirali #5

Ameriški teniški igralec John McEnroe je bil znan kot eden najbolj nediscipliniranih in vihravih teniških igralcev svojega časa. Eno največjih kazni je dobil na OP ZDA leta 1987. Plačati je moral 17.500 dolarjev in imel dva meseca prepovedi igranja na turnirjih, potem ko je kritiziral sodnike.

Leta 1990 so ga izključili z OP Avstralije in tako je postal prvi igralec v zgodovini tenisa, ki je bil izključen s turnirja in dobil kazen 6.500 dolarjev (5.500 evrov). Prvo opozorilo je prejel, ker se je postavil pred linijsko sodnico in jo nepremično gledal, drugo opozorilo je prejel zaradi lomljenja loparjev, tretje in zadnje opozorilo pa zaradi preklinjanja. Američan očitno ni poznal pravil. "Bil sem povsem presenečen. Verjetno bi zlomil še kakšen lopar, ne bi pa izjavil besed, ki sem jih," je po dvoboju povedal McEnroe.

Sodnika poškodoval do krvi #6

Zelo poznan je dogodek iz leta 2012, ko je David Nalbandian v finalu turnirja Queen’s Club v jezi brcnil v reklamni pano in ob tem do krvi poškodoval linijskega sodnika. Zaradi nepremišljene poteze je bil Argentinec takoj diskvalificiran. Ob tem je dobil kazen dobrih 12 tisoč dolarjev, prav tako pa so mu vzeli denarno nagrado, kar je na koncu skupno pomenilo skoraj 70 tisoč dolarjev oziroma 60 tisoč evrov kazni.

Sodnik bi lahko ob njegovem nespametnem dejanju postal slep #7

Precej dramatičen dogodek smo lahko videli leta 2017 v Davisovem pokalu, ko sta se v prvem krogu svetovne skupine merila Kanada in Velika Britanija. Takrat jo je skupil glavni sodnik Arnaud Gabas, ki, k sreči, pozneje zaradi tega ni imel nobenih posledic. Takrat šele 17-letni Denis Šapovalov je v besu po nesreči v oko zadel glavnega sodnika dvoboja Arnauda Gabasa. "To je bilo nesprejemljivo vedenje. Sram me je, potem ko sem svojo ekipo in svojo državo pustil na cedilu. To je bilo zadnjič, da sem naredil kaj takega. Iz tega sem se veliko naučil."

Italijan grozil sodnici, pozneje so ga izključili s turnirja #8

Leta 2017 v prvem krogu OP ZDA Fabio Fognini ni mogel biti tiho. Zelo grdo je namreč zmerjal sodnico, da so ga pozneje izključili s tekmovanja. Italijan se je za svoje neprimerno vedenje iskreno opravičil. Kot je dejal, mu je bilo zelo hudo, a je vseeno moral plačati kazen 20 tisoč evrov. "Sem oče in mož. Imam mamo, sestro in vedno sem jih imel rad in spoštoval, tako da mi je res žal. Zavedam se resnosti svojih dejanj in zavedam se, da sem naredil nekaj groznega."

Foto: Gulliver/Getty Images

Na igrišču so skoraj izbruhnili nemiri #9

Pred kratkim smo rubriki Skok v športno preteklost pisali, kako se je pred 41 leti na OP ZDA odvijala prava drama. Za to je bil kriv romunski teniški igralec Ilie Nastase. Malo je namreč manjkalo, pa bi izbruhnili nemiri. Nastase je na koncu celo dosegel, da so razveljavili odločitev, takratnega glavnega sodnika pa celo zamenjali. Po dvoboju je bilo vse pozabljeno, saj sta Ilie Nastase in John McEnroe nato skupaj obiskala nočni klub.

Med dvobojem protestno zapustil igrišče #10

Za enega največjih incidentov na teniškem igrišču je poskrbel nekdanji teniški igralec Jeff Tarango. Leta 1995 je v Wimbledonu dobil kazen 43 tisoč dolarjev (37 tisoč evrov). Američan se namreč že na samem začetku igre ni strinjal s sodniško odločitvijo, kar je sprožilo burni odziv pri občinstvu. Tarango jim je rekel, da naj bodo tiho, za kar si je prislužil od sodnika opozorilo. To ga je pozneje tako razjezilo, da je sodniku rekel, da je najbolj podkupljiv sodnik … Ko mu je ta dal še dodatno opozorilo, ga je tako razburilo, da je pospravil svoje stvari ter protestno zapustil igrišče.