Ena najlepših priložnosti, da pridejo do milijonov

Teniška mrzlica se vse bolj bliža. Konec avgusta bo v New Yorku na sporedu OP ZDA, prestižni teniški turnir za grand slam. Tja letos zaradi novega koronavirusa ne bodo prišli vsi najboljši. Na ta račun se odpirajo vrata drugim vrhunskim igralkam in igralcem.

To leto bi se na OP ZDA lahko zgodilo eno večjih presenečenj. Športni dogodki so zaradi koronavirusa letos odpadali kot po tekočem traku in nič drugače ni bilo pri tenisu, kjer so se moški turnirji nižje ravni začeli šele ta teden. OP ZDA bo tako prvi turnir za grand slam po OP Avstralije, ki so ga izpeljali januarja. Denarni sklad letošnjega OP ZDA je približno 48 milijonov evrov, zmagovalki oziroma zmagovalcu v posamični konkurenci bodo na račun nakazali 3,2 milijona evrov.

Nastopu na letošnjem OP ZDA se je odpovedala Ashleigh Barty. Foto: Gulliver/Getty Images

Položaj po državah v svetu je glede novega koronavirusa različen in veliko igralcev se odloča po svoji vesti. Za eno najodmevnejših odpovedi je poskrbel Rafael Nadal. Stan Wawrinka je prav tako odpovedal igranje v New Yorku, Roger Federer pa je že pred časom sporočil, da zaradi poškodbe ne bo igral.

Pri dekletih bo manjkala Ashleigh Barty, prva igralka sveta. Prav tako ne bo druge igralke sveta Simone Halep. Lanska zmagovalka OP ZDA Bianca Andreescu je nastop odpovedala zaradi poškodbe.

Kdo so tisti, ki lahko stopijo iz sence?

Kljub odpovedim bo tam nekaj znanih teniških imen. Med ta zagotovo spadajo Novak Đoković, Serena Williams, Naomi Osaka … Po drugi strani bo kar nekaj igralcev dobilo priložnost, da se prebijejo daleč ali celo do prestižne lovorike. In kateri igralci bi lahko poskrbeli za senzacijo?

Je Coco Gauff pripravljena na velik korak? Foto: Reuters

1. Coco Gauff

Zelo zanimivo bi bilo, če bi 16-letnica zmagala na OP ZDA. To pri Coco Gauff ni nemogoče, saj se je že na dveh turnirjih za grand slam prebila v drugi teden tekmovanja - lani v Wimbledonu in letos na OP Avstralije. Najstnica je na družbenih omrežjih postala odkrita zagovornica boja proti rasizmu, veliko pa naredi tudi na igrišču. Kot sama pravi, je v času karantene izboljšala psihološko pripravljenost in drugi servis.

Kaj lahko letos stori mama treh otrok? Foto: Gulliver/Getty Images

Pravo nasprotje mlade Američanke je Kim Clijsters iz Belgije. Sedemintridesetletna teniška igralka je mama treh otrok, ki je kar nekaj časa ni bilo na turneji. Clijstersova je v svoji karieri že veliko dosegla. Bila je prva igralka sveta, v svoji vitrini ima štiri lovorike s turnirjev velike četverice. Letos se je vrnila, a le za kratek čas. Odigrala je dva uradna dvoboja, potem pa je prišel koronavirus in veselja je bilo konec.

3. Karolina Pliškova

Čehinja je že bila prva igralka sveta, leta 2016 je igrala v finalu OP ZDA, vendar še ni izkusila zmage na turnirju za grand slam. Zagotovo je Karolina Pliškova trenutno ena najboljših teniških igralk, ki še nima zmage na največjih turnirjih. Kot kaže, bo Karolina tokrat prva nosilka turnirja, potem ko sta Ashleigh Barty in Simona Halep že odpovedali nastop. Bo letos njeno leto?

Jelena Ribakina Foto: Guliver/Getty Images

4. Jelena Ribakina

Enaindvajsetletnica morda ne spada v sam vrh, a njeni zadnji rezultati kažejo, da bi lahko mešala štrene najboljšim igralkam. Mlada Ukrajinka se je ekspresno zavihtela po lestvici WTA. Jelena Ribakina je bila lani na začetku leta še 182. igralka sveta, pred letošnjim OP ZDA pa zaseda 17. mesto. Njene močne žogice so "ubijalske", zelo zgovorni pa so tudi njeni rezultati. V letošnji kratki sezoni je dobila turnir v Hobartu, sicer pa se je skupno štirikrat uvrstila v finale.

5. Sofia Kenin

Nikakor ne moremo odpisati Sofie Kenin. Ta je pri 21 letih presenetljivo dobila letošnje OP Avstralije. V Melbournu so pod njenimi udarci "padale" Coco Gauff, Ashleigh Barty, Garbine Mugruza, ki jo je po treh nizih odpravila v finalu. Letos je dobila še turnir v Lyonu. Njeno največje orožje je samozavest, ki jo je dobila z zmago v Avstraliji.

Bo telo Andyja Murrayja tokrat zdržalo? Foto: Gulliver/Getty Images

1. Andy Murray

Med moškimi bo zagotovo zelo zanimivo spremljati Andyja Murrayja, ki je včasih veljal za člana velike četverice (še Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer, op. p.) moškega tenisa. Škot je v zadnjih letih doživljal nočno moro. Ubadal se je s poškodbo kolka in bil tik pred športno upokojitvijo. Če bo njegovo telo zdržalo, se lahko še vedno kosa z najboljšimi, ob tem pa dobro ve, kako se zmaguje na največjih turnirjih. Murray je zmagal na treh turnirjih za grand slam, eden od teh je OP ZDA.

2. Daniil Medvedev Daniil Medvedev je imel lani z ameriškim občinstvom poseben odnos. Letos teh težav ne bo imel, saj bodo tribune prazne. Foto: Gulliver/Getty Images

Nepredvidljivi Rus je že lani opozoril nase, ko je blestel na ameriški turneji. Turnir v Cincinnatiju je dobil, na OP ZDA pa sta z Nadalom v finalu igrala pet nizov. Daniil Medvedev je na igrišču pogosto videti nezainteresiran, s tem pa ne neki način zavaja igralce, tudi najboljše. Mu bo letos uspel veliki met?

3. Dominic Thiem

Avstrijca nam ni treba posebej predstavljati, saj že kar nekaj časa dominira na teniški turneji. Je eden od članov naslednje generacije, ki še nima osvojenega turnirja za grand slam. Trikrat je igral v finalu (enkrat na OP Avstralije, dvakrat na OP Francije), a je vedno ostal praznih rok. V Avstraliji je bil njegov krvnik Novak Đoković, v Parizu pa nihče drug kot Rafael Nadal. Je velik delavec in zelo predan tenisu, bi letos lahko prišel do lovorike?

Stefanos Cicipas Foto: Gulliver/Getty Images

4. Stefanos Cicipas

Zelo nevaren bo dolgolasi Grk Stefanos Cicipas. Letos je napovedal velik pohod, potem ko je na lanskem OP Avstralije na kolena spravil Rogerja Federerja. Ob tem je lani zmagal na finalnem turnirju v Londonu, kjer se zbere najboljših osem igralcev sezone. Letos odmevnega rezultat še nima, premagal ga je tudi naš Aljaž Bedene. Vseeno spada med glavne favorite OP ZDA.

Taylor Fritz Foto: Guliver/Getty Images

Mladi Američan v teniškem svetu velja za velikega talenta, a pravi preboj mu do zdaj še ni uspel. Trenutno je 24. igralec sveta. Sam poudarja, da so njegova pričakovanja zelo visoka, in meni, da se na OP ZDA lahko prebije daleč. Igral bo na domačem turnirju, kjer bo njegova samozavest še večja.