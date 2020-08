Rekordni večeri in noči, ki se niso želeli končati

Torkova uvodna tekma konferenčnega četrtfinala med Tampa Bay Lightning in Columbus Blue Jackets se je končala šele v petem podaljšku, natančneje po 150 minutah igre, in se vpisala v zgodovino najdaljših tekem lige NHL. A ni bila najdaljša, rekord sega v leto 1936.

V tokratni rubriki top10 smo se odpravili na led najmočnejše hokejske lige na svetu in se ustavili pri desetih najdaljših dvobojih tekmovanja. V ligi NHL se tekme v končnici praviloma ne odločajo po kazenskih strelih, o zmagovalcu odločajo podaljški, zaradi katerih se je v preteklosti povprečnih 60 igralnih minut raztegnilo tudi na skoraj 180.

1. 176 minut in 30 sekund (6 podaljškov); Detroit Red Wings : Montreal Maroons 1:0 (1936)

Absolutni rekord v dolžini hokejske tekme v ligi NHL ima že precej dolgo brado. Pisal se je 24. marec 1936, ko so hokejisti Detroit Red Wings in Montreal Maroons v dvorani Forum Montreal v Kanadi prvo tekmo polfinala začeli ob 20.30. Takrat ni nihče pričakoval, da bodo led zapustili šele ob 2.25 naslednjega dne.

Obračun brez zadetkov se je zavlekel v šesti (!) 20-minutni podaljšek in se končal po šele 116 minutah in 30 sekundah podaljška, ko je novinec Mud Bruneteau le dosegel edini zadetek na srečanju in poskrbel za zmago Detroita.

Igralni čas obračuna 176 minut in 30 sekund, skoraj tri povprečno dolge tekme. Detroit je serijo dobil brez poraza, napredoval in se na koncu veselil Stanleyjevega pokala.

I'm not sure what's more stunning here: lineups for NHL's historic longest game, 6 OT on March 24 into March 25, 1936 at the Montreal Forum between #LGRW and Montreal Maroons, or the scorer's penmanship, perhaps that of Montreal Herald sports editor Elmer Ferguson. #StanleyCup pic.twitter.com/5ZMYUubXCp — Dave Stubbs (@Dave_Stubbs) August 12, 2020

2. 164 minut in 46 sekund (6 podaljškov); Toronto Maple Leafs : Boston Bruins 1:0 (1933)

Do rekordne tekme v Montrealu so se z najdaljšim dvobojem lahko pohvalili člani zasedb Toronto Maple Leafs in Boston Bruins iz sezone 1932/33. Na odločilni peti tekmi polfinala je v dvorani Maple Leaf Gardens o potniku v veliki finale prav tako odločil šesti podaljšek.

V 105. minuti podaljšane igre je Ken Doraty zabil edini zadetek in odpeljal Toronto v finale, v katerem so pozneje klonili proti New York Rangers. Dolžina drugega najdaljšega obračuna je 164 minut in 46 sekund.

#WhoWeAreWednesday | This image shows the 1925 @WHLPats team featuring Ken Doraty, who in 1933 ended the second-longest game in NHL history (104:46 of overtime), with a goal that gave @MapleLeafs a victory over @NHLBruins pic.twitter.com/CwCf69sTK6 — City of Regina (@CityofRegina) December 11, 2019

3. 152 minut in sekunda (5 podaljškov); Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins 2:1 (2000)

Najdaljšo tekmo lige NHL v novejšem obdobju je v 92. minuti podaljška, v 152. minuti, leta 2000 odločil Philadelphiin Keith Primeau. Foto: Reuters Najdaljši dvoboj v novejšem obdobju sega v maj 2000, ko so se člani Philadelphia Flyers in Pittsburgh Penguins na četrti tekmi konferenčnega polfinala merili kar 152 minut.

Šele v petem podaljšku je zmagoviti zadetek (2:1) dosegel Keith Primeau in poskrbel, da je Philadelphia serijo izenačila na 2:2 v zmagah. Letalci so nato še dvakrat zmagali in napredovali v konferenčni finale.

4. 150 minut in 27 sekund (5 podaljškov); Tampa Bay : Columbus Blue Jackets 3:2 (2020)

Brayden Point je v torek v 151. minuti srečanja odločil zmagovalca četrte najdaljše tekme v zgodovini lige NHL. Foto: Getty Images

Že v prvem krogu letošnje končnice smo bili priča četrti najdaljši tekmi v ligi NHL. Zanjo sta poskrbela Tampa Bay Lightning in Columbus Blue Jackets. Po 60 minutah in rednem delu srečanja je na semaforju v Torontu pisalo 2:2, nato je sledilo še več kot 90 minut igre.

Kar štirje 20-minutni podaljški so minili brez zadetka, v 11. minuti petega podaljška pa se je mreža vendarle zatresla. Tampin Brayden Point je s svojim drugim golom na tekmi odločil zmagovalca. Columbusov vratar Joonas Korpisalo je ubranil 85 strelov, kar je po nekaterih statistikah rekord, branilec Seth Jones pa je na ledu preživel za novejša leta NHL rekordnih 65 minut in šest sekund. Celotni igralni čas srečanja? 150 minut in 27 sekund.

5. 140 minut in 48 sekund (5 podaljškov); Mighty Ducks of Anaheim : Dallas Stars 4:3 (2003)

Veselje Petra Sykore po zadetku v 141. minuti obračuna z Dallasom. Foto: Reuters

Tudi v konferenčnem polfinalu leta 2003 je na eni tekmi odločitev padla šele v petem podaljšku. Na uvodnem srečanju serije med Anaheimom in Dallasom je zmagoviti zadetek za Kalifornijce dosegel Čeh Petr Sykora, in to v 81. minuti podaljška.

Moštvi sta z ledu odšli po 140 minutah in 48 sekundah igre. Serijo je na koncu dobil Anaheim, ki se je pozneje prebil do finala, tam pa proti New Jersey Devils na odločilni 7. tekmi ostal brez glavne nagrade.

6. 139 minut in 15 sekund (4 podaljški); Pittsburgh Penguins : Washington Capitals 3:2 (1996)

Čeh Petr Nedved je odločil šesto najdaljšo tekmo lige NHL. Foto: Getty Images

Pri Pittsburghu in Washingtonu ne bodo pozabili četrte tekme konferenčnega četrtfinala aprila leta 1996. Moštvi sta se udarili v USAir Areni, kjer sta bili po rednem delu izenačeni (2:2).

Ko je skoraj že kazalo, da bodo gledalci spremljali še peti podaljšek, je Petr Nedved v 80. minuti podaljška oziroma 140. minuti obračuna razveselil pingvine, ki so serijo izenačili na 2:2 v zmagah. Pittsburgh je nato zmagal še dvakrat in napredoval v konferenčni polfinale.

7. 138 minut in 6 sekund (4 podaljški); Vancouver Canucks : Dallas Stars 5:4 (2007)

Najdaljšo tekmo v zgodovini Vancouvra je odločil Šved Henrik Sedin. Foto: Reuters Najdaljša tekma kluba iz Vancouvra se je odvila aprila 2007, ko so na uvodu konferenčnega četrtfinala, v katerem jim je nasproti stal Dallas, do zmage s 5:4 prišli povsem ob koncu četrtega podaljška.

Srečanje je takrat odločil švedski napadalec Henrik Sedin, ki je mrežo nasprotnika zatresel v 139. minuti. Vancouver je takrat serijo dobil s 4:3 v zmagah.

8. 130 minut in 18 sekund (4 podaljški); Toronto Maple Leafs : Detroit Red Wings 3:2 (1943)

Štirje podaljški so odločali tudi o zmagovalcu obračuna polfinala med Detroitom in Torontom daljnega leta 1943. Po 131 minutah igre se je sredi četrtega 20-minutnega podaljška veselila kanadska ekipa, razveselil jo je Jack McLean. A na koncu serije so se smejali pri Detroitu, ki je napredoval v finale in osvojil Stanleyjev pokal.

9. 129 minut in tri sekunde (4 podaljški); Dallas Stars : San Jose Sharks 2:1 (2008)

Kapetan Dallasa Brenden Morrow je leta 2008 z zadetkom v 130. minute tekme zvezde popeljal med najboljše štiri. Foto: Reuters

Dallas je bil med desetimi najdaljšimi tekmami na delu kar trikrat. Tudi pred 12 leti, ko se je v konferenčnem polfinalu meril s San Jose Sharks. Šesta tekma serije se je zavlekla v četrti podaljšek, ko je v 130. minuti igre dvome o zmagovalcu razblinil dolgoletni kapetan Brenden Morrow in Dallas popeljal v konferenčni finale, v katerem jih je izločil poznejši prvak Detroit.

10. 128 minut in 52 sekund (4 podaljški); Montreal Canadiens : New York Rangers 2:1 (1930)

Pri desetem najdaljšem obračunu se vračamo najdlje v preteklost. Zanj so marca 1930 v polfinalu poskrbeli oklepniki Montreal Canadiens in New York Rangers.

Gus Rivers je v 129. minuti tekme z zadetkom za zmago kanadskega moštva naredil velik korak k uvrstitvi v finale. Takrat so igrali zgolj na dve zmagi. Montreal je na koncu serijo dobil z 2:0, v finalu odpravil še Boston in postal prvak.