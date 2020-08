Nora tekma v Torontu, česa takega nismo videli že 20 let

Hokejisti so v Kanadi začeli prvi krog končnice letošnje sezone severnoameriške lige NHL. Do uvodnih zmag so prišle ekipe Calgary Flames, Vegas Golden Knights in Tampa Bay Lightning. Slednja si je zmago s 3:2 zagotovila po več kot šestih urah igre, šele v petem podaljšku, kar je bila četrta najdaljša tekma v zgodovini Stanleyjevega pokala.