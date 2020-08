Loterija osrečila Newyorčane, tik za njimi v nizkem štartu Kopitarjevi

Moštvu New York Rangers je drugič v zgodovini pripadel prvi izbor na naboru lige NHL. Letošnji nabor bi moral potekati junija, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na 9. oktober.

Moštvu New York Rangers je drugič v zgodovini pripadel prvi izbor na naboru lige NHL. Letošnji nabor bi moral potekati junija, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na 9. oktober. Foto: Reuters

Osem moštev, ki so se v "pokoronskem" nadaljevanju sezone borila za konferenčni četrtfinale, a bila pri tem neuspešna, je imelo v ponedeljek možnost, da si na žrebu pribori prvi izbor na letošnjem naboru.

Tako Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs, Florida Panthers, Edmonton Oilers, Nashville Predators, Winnipeg Jets, Minnesota Wild in New York Rangers so imeli vsi enako odstotkovno možnost, da jim žreb nameni številko ena. Na koncu je sreča poljubila Rangerse. Preostali se bodo na naboru zvrstili med 9. in 15. izborom.

NY Rangers bodo še drugič izbirali kot prvi, in sicer so leta 1965 kot prvi izbrali napadalca Andrea Veilleuxa.

Čaka jih še veliko dela, a to je odličen večer za navijače

Vsakič, ko lahko izbiraš kot prvi, je odlično leto. To je jasno. V mehurčku je bilo težko, Carolina nam je dala vetra (izločila jih je s 3:0 v zmagah, op. a.), a veseli smo tega, kar se je zgodilo nocoj. Zdi se, kot da se stvari postavljajo na svoje mesto, seveda je pred nami še veliko dela, ne želimo prehitevati stvari, a menim, da je to odličen večer za navijače Rangersov," se je po žrebu smejalo generalnemu direktorju Jeffu Gortonu.



Rangersi so sezono končali na 18. mestu. Tako visoko ekipa s prvim izborom ni končala že vse od leta 1994, ko je Florida Panthers zasedla 16. mesto.

Newyorški kolektiv je zadnje tri sezone vselej ostal brez konferenčnega četrtfinala, v zadnjem desetletju so bili najbližje Stanleyjevemu pokalu leta 2014, ko so jih v finalu ugnali Los Angeles Kings. Rangersi so v zgodovini štirikrat postali prvaki lige NHL, zadnjič leta 1994, pred tem pa še 1928, 1933 in 1940.

Nesporna številka ena je Alexis Lafreniere

Alexis Lafreniere na naboru kotira najvišje. Foto: Getty Images Nesporna številka ena je Alexis Lafreniere. Osemnajstletni Kanadčan je zadnje tri sezone preživel v mladinski ligi QMJHL, v kateri je zadnje leto kot kapetan poveljeval ekipi Rimouski Océanic.

Levokrilni napadalec je na 52 tekmah vknjižil 112 točk (35 zadetkov, 77 podaj), največ med vsemi. Tudi na lestvici asistenc je bil pri vrhu, pri zadetkih je končal kot drugi. Prislužil si je naziv igralca sezone kanadske mladinske lige CHL (združuje Western Hockey League – WHL, Ontario Hockey League – OHL in Quebec Major Junior Hockey League – QMJHL) in postal najkoristnejši igralec QMJHL.

Navdušil je tudi na svetovnem mladinskem prvenstvu, na katerem je javorove liste peljal do naslova. Na petih obračunih je v statistiko dodal deset točk, izbrali so ga v ekipo all-star prvenstva, pripadla mu je nagrada za najboljšega napadalca in najkoristnejšega igralca SP.

Po besedah strokovnjakov, ki pobližje spremljajo kandidate, ga krasita vrhunska spretnost in izjemna hitrost. Kot veliko vrlino mu pripisujejo, da se v igri dobro znajde tudi pri "polni hitrosti". Gre za igralca, ki ga ekipa NHL lahko takoj vključi v tekmovalni ritem.

Lahko postane tretji hokejist iz QMJHL, ki je bil v zadnjih osmih letih izbran kot številka ena. Leta 2013 je Colorado izbral Nathana MacKinnona, leta 2017 pa je New Jersey Devils pokazal na Nica Hirschiera.

Zadnji igralec Rimouski Océanic, ki so ga na naboru izbrali kot prvega, je bil leta 2005 Pittsburghov kapetan Sidney Crosby.

"Res odlične novice, Rangersi so izjemna ekipa z zelo dobrimi igralci. Odlično mesto, dobre novice, zelo sem vesel," je po žrebu najstnik dejal za uradno spletno stran lige.



Kdo so preostali hokejisti, ki kotirajo najvišje?

Kot drugi bodo izbirali pri Los Angeles Kings. Ko so zadnjič imeli drugi izbor, so izbrali nepogrešljivega branilca Drewa Doughtyja. Foto: Getty Images

Kralji bodo izbirali kot drugi: še ena loterija, a priložnost je vrhunska

Nabor bi moral v Areni Bell Centre v Montrealu sicer potekati že 26. junija, a ga je pandemija bolezni covid-19 prestavila na 9. in 10. oktober. Že nekaj časa je jasno, da bodo kot drugi izbirali pri Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Ko so imeli Kopitarjevi zadnjič drugi izbor, so leta 2008 izbrali nepogrešljivega branilca Drewa Doughtyja.

O tem, da bodo pri LA Kings na naboru izbirali kot drugi:

"Z loterijo smo res lahko zadovoljni. Sam ne poznam kakovosti teh igralcev, ki kotirajo najvišje, a če zadeneš z izborom, se ti lahko zelo smeji. Ko smo zadnjič izbirali kot drugi, smo pobrali Doughtyja (Drewa Doughtyja, op. a.). Vsi vemo, kakšnega kova igralec je.

Se je pa že zgodila tudi drugačna zgodba, da so bili kot drugi izbrani hokejisti, ki jim nato v ligi NHL ni tako uspelo. Tako da nas pri izbiri čaka še ena loterija. Bomo videli. Upamo, da bomo dobro izbrali. Priložnost je vrhunska, ponuja ti, da zapolniš mesto v ekipi, ki bi ga morda poskušal zapolniti s kom, ki je na trgu," je pred časom v pogovoru za naš medij loterijo komentiral Kopitar.